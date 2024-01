Giselle Soto asegura que la “ex envidiosa” de Lupillo Rivera fue la culpable de su separación

Fue en mayo de 2023 cuando Lupillo Rivera y Giselle Soto anunciaron su separación luego de tres años de noviazgo. Aunque mucho se especuló sobre el motivo que los llevó a poner fin a su romance, los famosos optaron por llevar la “fiesta en paz” y seguir su camino sin dar más detalles al respecto.

Sin embargo, todo parece indicar que está tregua se ha roto y la joven influencer decidió pronunciarse al respecto en un breve, pero explosivo comentario en Instagram que dio mucho de qué hablar entre los internautas.

De acuerdo con Giselle Soto, hubo muchos factores que los empujaron a decirse adiós, incluyendo a una “ex envidiosa” cuyo nombre permanece desconocido, pero el público no ha tardado en especular sobre quien se trata.

La creadora de contenido soltó el bombazo a través de su cuenta de Instagram, luego de publicar un video y recibir un comentario por parte de una de sus fans; en este se leía: “Me hubiera encantado verte feliz con Lupillo, pero solo Dios sabe cual es el destino de cada uno, bendiciones hermosa”.

Muy a su estilo directo, Soto respondió: “Créeme que a mí también, pero entre los problemas familiares, las hijas tóxicas, la ex envidiosa, las put…, y los chismes ¡fue imposible!”.

Como era de esperarse, esta interacción en redes trascendió a tal punto de llegar a oídos de la propia Mayeli Alonso, quien muchos aseguraron que sería “la ex envidiosa” a la que se refería Giselle.

Es así como la estrella de “Rica, Famosa, Latina” optó por responderle de forma directa bajo la publicación en Instagram de la influencer Jacqueline Martínez ‘Chamonic’, quien retomó el comentario de la ex novia del “Toro del Corrido”.

“Mija: si tantas cosas se interpusieron en tu relación y tu pareja no te dio tu lugar es porque no te quiso ‘bb'”, son las palabras con las que la ex participante de ‘La Casa de los Famosos 3’ respondió ante dichas declaraciones.

