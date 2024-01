Lupillo Rivera recibe un regalo “travieso” para su ingreso a La Casa de los Famosos

A solo unos días de su ingreso a ‘La Casa de los Famosos’, el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera protagonizó un momento “picoso” en plena entrevista tras recibir un obsequio por parte de la conductora Karina Monroy, ¡que lo hizo sonrojar!.

Fue durante una entrevista concedida al programa “Hoy Día” que el hermano de Jenni Rivera se quedó si palabras ante el travieso obsequio que recibió a manos de Monroy. Y es que luego de dar a conocer su pasión por la cocina, la comunicadora optó por concederle una prenda “cómoda” que pueda utilizar al momento de cocinar.

Vaya sorpresa se llevó el intérprete de temas como “Grandes Ligas” y “Fondo Fondo” cuando al abrir su regalo se encontró con una diminuta tanga de hilo en color azul eléctrico.

“No, está madre no va a cubrir nada. Necesito otro dos tallas más grande (…) No va a cubrir nada y luego me van a hablar de otro show”, dijo sonrojado el cantautor ante las cámaras de Telemundo.

A pesar de la insistencia de la presentadora para que Lupillo Rivera aceptara dicho detalle y “deleitara la pupila de sus fans dentro de La Casa de los Famosos”, el intérprete dijo que optaría por prendas menos reveladoras.

“Vámonos a comerciales porque esto ya se salió de control… no, esto está muy chiquito. Ya me habían regalado uno, por eso le digo”, reveló el famoso.

Como era de esperarse, esto desató una ola de cuestionamientos sobre su lado más “travieso”. Es así como confesó que en más de una ocasión ha recurrido a los disfraces para hacer felices a sus parejas: “De bombero sí, marinero nunca, de policía también”, dijo para finalizar.

Seguir leyendo:

• Lupillo Rivera reveló su peculiar técnica para pasar desapercibido entre la gente

• Lupillo Rivera revela cuál será su estrategia para ganar ‘La Casa de los Famosos 4’

• Lupillo Rivera sale en defensa de Chiquis en su pleito con Juan Rivera