Lupillo Rivera contrademanda a Belinda: revelaciones de su relación y acusaciones mutuas

El conflicto legal entre Lupillo Rivera y Belinda continúa en aumento luego de que la cantante solicitara una orden de restricción en contra del cantante tras los rumores y declaraciones sobre un supuesto romance durante La Voz México en 2019.

Según Lupillo Rivera, la relación amorosa con Belinda fue real y significativa. En entrevista y en su libro Tragos Amargos, el cantante relató que la química entre ellos fue evidente desde el primer día que coincidieron como coaches en el programa.

“Me preparaba el desayuno y me tomaba la mano sin soltarla”, recordó Lupillo, quien incluso se tatuó el rostro de Belinda en su brazo izquierdo como símbolo de su amor. Sin embargo, dijo que la relación terminó cuando vio a Belinda tomada de la mano de otro hombre.

La reacción de Belinda a los dichos de Lupillo Rivera

Belinda negó tajantemente el romance y desestimó las declaraciones de Lupillo, calificándolas de irrelevantes. Tras esto, ella fue la primera en iniciar acciones legales con una orden de restricción que acusaba a Lupillo de violencia digital y mediática, sin presentar pruebas de videos íntimos o contenido comprometedor.

En respuesta, Lupillo Rivera interpuso una contrademanda, y su abogada, Mariana Gutiérrez, explicó en exclusiva para TVyNovelas los fundamentos legales de esta acción:

La denuncia de Belinda contiene falsedad en declaraciones , ya que en su propia denuncia reconoce una relación sentimental con Lupillo, contradiciendo su negativa pública.



, ya que en su propia denuncia reconoce una relación sentimental con Lupillo, contradiciendo su negativa pública. Se acusa a Belinda de incurrir en fraude procesal , al engañar a las autoridades para obtener una restricción.



, al engañar a las autoridades para obtener una restricción. La Ley Olimpia es aplicable para ambos géneros y se incluye en el proceso legal, aunque no se hayan presentado videos íntimos.



Gutiérrez destacó que Lupillo tiene pruebas contundentes y testimoniales que respaldan su versión y que la denuncia de Belinda ha dañado su imagen y reputación, con consecuencias legales que podrían incluir sanciones económicas.

Respecto a la posible filtración de material íntimo, la abogada aclaró que no existe ninguna difusión no autorizada, ya que esto sería un delito.

Sobre la resolución del caso, Lupillo no contempla un acuerdo extrajudicial y está dispuesto a continuar el proceso legal hasta demostrar la verdad y proteger su honor.

Este enfrentamiento legal entre dos figuras públicas sigue generando atención y refleja las complicaciones que pueden surgir cuando asuntos personales se llevan a los tribunales.

