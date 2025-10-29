Belinda y Cher juntas en gala de aniversario de Swarovski

Belinda y Cher coincidieron el martes en Los Ángeles en la exclusiva gala por el 130 aniversario de Swarovski, celebrada bajo el lema “Masters of Light”.

El evento, que reunió a celebridades y figuras del mundo del espectáculo y la moda, Belinda y Cher se saludaron y posaron juntas para los camarógrafos presentes

La gala destacó por el glamour y la elegancia reflejados tanto en la escenografía como en los looks de las invitadas. Belinda lució un mini vestido dorado brillante con detalles en pedrería.

Por su parte, Cher optó por total look negro que complementó con un abrigo de piel en el mismo tono.

En encuentro entre Belinda y Cher en el aniversario 130 de Swarovski despertó rumores de una posible colaboración entre las artistas, quienes el año pasado lanzaron una canción juntas.

En diciembre del año pasado, Belinda y Cher lanzaron una nueva versión de “DJ Play A Christmas Song” para celebrar Navidad.

En ese momento, Warner Music México compartió la nueva versión del tema navideño de Cher en su canal de YouTube.

En 2023, Cher lanzó un álbum navideño llamado Christmas, que incluye la versión original del tema “DJ Play A Christmas Song”. Al año siguiente, la cantante estadounidense lanzó una edición de lujo de su álbum navideño, que incluye la nueva versión del tema con Belinda.

