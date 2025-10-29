Galilea Montijo extiende su apoyo a Belinda en su batalla legal contra Lupillo Rivera

La conductora mexicana Galilea Montijo decidió sumarse a la conversación que generó la batalla legal entre Belinda y Lupillo Rivera por el delito de violencia digital, posicionándose a favor de la cantante luego de la ola de detalles de su vida privada que el ‘Toro del Corrido’ sacó a relucir en su libro autobiográfico, ‘Tragos Amargos’.

En un encuentro reciente con la prensa, la presentadora del programa matutino “Hoy” aplaudió la valentía de la intérprete de origen español, pues es un ejemplo para aquellas personas que atraviesan por situaciones similares.

“No soy nadie para aconsejarle, yo creo que ella está muy bien arropada y hace lo que tiene que hacer como cualquier mujer que se siente agredida. No tenemos por qué quedarnos callados de absolutamente nadie“, declaró ante los micrófonos de la prensa.

Al sentirse identificada con la situación de Belinda y en ocasiones haber sido el blanco de críticas, Galilea Montijo confesó que la mejor manera de contrarrestar dicha negatividad es refugiarse en sus seres queridos.

“Mi familia, mis hijos, mi trabajo, por lo que he luchado todos los días, por saber quién soy y no me representa lo que puedan decir de mí, lo tomo de quien viene“, concluyo la conductora estelar de “La Casa de los Famosos México”.

Fue a principios de este mes de octubre que la cantante Belinda recibió fallo a su favor por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el caso de violencia digital que Lupillo Rivera habría ejercido sobre ella; esto luego de difundir imágenes y contenidos en redes sociales sin su consentimiento.

“Las conductas no sólo vulneran la intimidad y la dignidad de Belinda, sino que constituyen una forma de violencia digital y mediática, reconocida en la legislación mexicana como un acto que afecta directamente la integridad psicológica y emocional de las mujeres“, se lee en el comunicado emitió desde sus redes sociales.

En respuesta, el hermano de Jenni Rivera decidió contrademandar a Belinda, a quien acusa de falsedad de declaraciones y de dañar su imagen con mentiras: “Las acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades, derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”, se lee en un fragmento del anuncio firmado por el abogado Alonso Beceiro de Grupo Beceiro.

Seguir leyendo:

• Galilea Montijo aclara los rumores sobre su supuesta pelea con Wendy Guevara

• Galilea Montijo arrasa en redes sociales con un look de mini falda y medias

• Galilea Montijo revela incómodo encuentro con Leonardo DiCaprio: “Me partió el corazón”