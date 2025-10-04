Galilea Montijo arrasa en redes sociales con un look de mini falda y medias

La conductora Galilea Montijo volvió a hacer de las suyas en redes sociales gracias a una de sus más recientes publicaciones. ¿La razón? Dio una cátedra de estilo y sensualidad durante todos los días de la semana con los flamantes modelitos que portó durante su participación en el matutino “Hoy”. ¡Aquí te contamos los detalles!

Siempre dispuesta a consentir a su comunidad digital, la conductora estelar de “La Casa de los Famosos México 3” colocó un carrusel de imágenes desde su cuenta oficial de Instagram. En este dio una mirada a detalle de cada uno de los looks con los que apareció en la producción de Televisa durante los últimos días, donde comparte créditos con Andrea Legarreta y Paul Stanley.

Dentro de dicha galería, la tapatía presentó una amplia variedad de atuendos: desde vestidos tipo camisa oversized, enterizos coloridos, jeans y blazers, a tops de cuello halter y mangas abullonadas.

Sin embargo, hubo una propuesta que no tardó en robarse las miradas de los internautas y volver a Galilea Montijo en el blanco de piropos y comentarios como: “Eres una bomba, mi corazón”, “Te amamos”, “Tú siempre la más top, te amamos”, “Reina icónica” y “Esos outfits todo que ver, gracias por darnos ideas”, entre otros.

Se trató de un elegante conjunto de camisa con hombros estructurados y mini falda en color negro que combinó con unas medias y stilettos en el mismo color. Este flamante modelito no solo comprobó su buen gusto al vestir, también evidenció la torneada figura con la que cuenta a sus 52 años de edad.

Como único accesorio, ‘La Gali’ colocó un cinturón plateado que se caracterizó por su dije en forma de bolso. Mientras tanto, su beautylook otorgó todo el protagonismo a las prendas con sombras y labial neutro, así como unas ondas suaves que descansaron sobre sus hombros.

Es así como Galilea Montijo cierra con broche de oro una semana llena de creatividad y sensualidad a través de sus looks. Además, mantiene la corona como una de las famosas más estilistas de México.

