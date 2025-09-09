Galilea Montijo revive, al borde de las lágrimas, el duro momento que vivió tras ser mamá

La presentadora mexicana Galilea Montijo, quien es mamá de Mateo, compartió en el programa ‘Hoy’ algunos de sus secretos más íntimos sobre la maternidad, al recordar, entre lágrimas, que sufrió depresión postparto.

La ex de Fernando Reina confesó que ese factor la imposibilitó de cumplir con su rol de madre, tal y como ella lo había imaginado y así se lo hizo saber a sus compañeros de programa.

“Galilea Montijo abre su corazón y confiesa que después de tener a Mateo tuvo depresión. Te queremos, Gali. 💙”, se lee en el texto con el que la cuenta de Instagram de ‘Hoy’ acompañó el emotivo video.

Durante su confesión la también presentadora de ‘La Casa de los Famosos’ compartió lo mal que la pasó, en el que ella define como lo mejor que le ha pasado en la vida.

“Yo tenía una depresión espantosa. Es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, convertirme en mamá, tenerlo ahí, pero yo la estaba pasando muy mal”, se sinceró como pocas veces.

En la misma conversación detalló que por la condición que sufrió se vio imposibilitada de poder amamantar a Mateo, pues nunca le bajó la leche.

“Gracias a Dios, él sabe por qué hace las cosas, no pude amamantar y de ahí me empastillaron, por eso vi otra vez la luz y los colores de la vida, pero sí es un proceso fuertísimo el que pasas, pero vale la pena todo lo que pasas por ellos. Como lo extraño así”, dijo Gali, mientras en pantalla mostraban fotos de su hijo cuando era bebé.

Si bien esta no es la primera vez que Galilea Montijo habla de la depresión que sufrió tras dar a luz, sí es la primera ocasión que ahonda en tantos detalles sobre todo por lo que pasó.

“A mí me dio depresión postparto cuando al tercer día yo llego con Mateo a la casa y fue como de ‘Okay y ¿Ahora qué se hace?’ Es ahí cuando digo ‘¿Por qué todo mundo duerme y yo no puedo dormir?’ Yo sentía que los edificios se me venían encima”, contó, en mayo del 2022, en el programa ‘Netas Divinas’.

