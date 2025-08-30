Galilea Montijo mostró cuánto ha crecido su hijo Mateo con una emotiva publicación en redes

A solo unos días de haber arrancado la segunda mitad del reality “La Casa de los Famosos México“, su conductora estelar Galilea Montijo ha protagonizado un conmovedor momento que involucró a su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con el empresario Fernando Reina.

Y es que en una de las más recientes galas, la tapatía contó con la visita del joven de 13 años, así como de Alexis, uno de los hijos de su ex esposo y a quien también reconoce como propio.

Para celebrar esta sorpresa, Galilea Montijo decidió escribir una emotiva reflexión que colocó en su cuenta oficial en Instagram y que no tardó en tocar fibras sensibles entre el público.

“Mi @r31n4m eres mi vida entera, mi amor del bueno por lo que me levanto todos los días con fuerza. Mi @alexisreinac, el chef, el grandote más noble, te amo”, escribió la también presentadora del matutino ‘Hoy’.

Asimismo, la estrella de la pantalla chica no tuvo reparo en recalcar que los momentos que comparte con ‘sus pequeños’ siempre están llenos de risas y experiencias inesperadas: “Amo a estos 2. Qué manera de divertirme con sus ocurrencias. Los amo con toda mi alma”, dijo para concluir.

A la par de su mensaje, Montijo colocó fotografías donde se le ve posar en compañía de su hijo Mateo, mostrando cuánto ha crecido en el tiempo que se ha mantenido alejado de los reflectores. Este hecho no pasó desapercibido para los seguidores de la famosa, quienes le dejaron decenas de comentarios haciendo mención de su gran labor como mamá.

Tal fue el caso de la ex participante de “La Casa de los Famosos: All-Stars”, Dania Méndez, su compañera Odalys Ramírez, así como la periodista Lourdes Stephen y su colega Jimena Gállego: “Ayyyyy está enorme y guapísimo Mateo, la mamá siempre bella” y “¡Pero Galiiiii! Dios lo bendiga! Pero, ¿cuándo creció? ¡Si lo vi chiquitito!”, escribieron las dos últimas bajo el post.

Seguir leyendo:

• Galilea Montijo desató suspiros con un look de cuero en la gala de nominación de “LCDLFM”

• Galilea Montijo obtiene medidas de protección contra Javier Ceriani por ‘violencia digital’

• Galilea Montijo luce cuerpazo en bikini a sus 52 años en las playas de Islas Canarias