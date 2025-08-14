Galilea Montijo desató suspiros con un look de cuero en la gala de nominación de “LCDLFM”

En medio de la tensión que se generó en la tercera gala de nominación de “La Casa de los Famosos México“, la conductora Galilea Montijo desató furor entre el público y los internautas en redes sociales gracias al despampanante modelito que eligió para la ocasión. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

La tercera temporada del reality de Televisa ha traído consigo un despliegue de estilo y sensualidad por parte de la tapatía, quien en conjunto con la stylist Jessica Marmolejo, han puesto sobre la mesa propuestas de looks que dejan a más de uno con la boca abierta.

Para la transmisión del pasado miércoles 13 de agosto, Galilea Montijo lució un conjunto de cuero compuesto por una maxifalda con corte de sirena que se abrazó a sus curvas, así como un croptop con cierre en la parte de enfrente que evidenció su abdomen plano.

Ambas piezas, confeccionadas por el diseñador mexicano José Sánchez, se vieron complementadas por accesorios en color plateado. Mientras que el beautylook destacó por su maquillaje con una mirada iluminada y una larga trenza en su melena castaña, cortesía de Alfonso Waithsman y Aldo EK, respectivamente.

Como resultado de esta hazaña, Galilea Montijo se volvió el blanco de piropos por parte de su comunidad digital y una que otra celebridad que forma parte de su círculo más cercano.

Tal fue el caso de la actriz Lorena Meritano, Sharis Cid, Odalys Ramírez, Jorge Anzaldo, su pareja, el modelo español Isaac Moreno, y la comediante Consuelo Duval. Esta última le expresó su cariño diciendo: “Que divinidad de mujer”.

Por su parte, sus fanáticos de ‘hueso colorado’ aplaudieron su apertura a seguir explorando a través de la moda: “Sabía que me ibas a sorprender. Love it”, “Ese maquillaje”, “Y en persona estás aún más guapa”, “Guapísima como siempre” y “Gali, te ves de 20”.

