Galilea Montijo mostró cómo se protege de las malas energías

Siempre frontal y con la personalidad extrovertida que la caracteriza, la conductora Galilea Montijo no deja pasar la oportunidad de conectar con su público a través de sus anécdotas y mejores consejos. En esta ocasión, la famosa decidió develar su secreto mejor guardado para mantener a las vibras negativas fuera de su vida. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Durante la más reciente transmisión del programa “Netas Divinas”, la tapatía explicó que su refugio ante los malos deseos hacia su persona es la espiritualidad: “Mi lema siempre es, yo creo en todo y no creo en nada”, indicó frente a las cámaras del show.

Al estar expuesta a la opinión pública como resultado de su trabajo en televisión, Galilea Montijo ha aprendido a no dejar que le afecten las críticas de terceros.

“Creo en esas personas que hoy en día hablan cosas de ti, como si vivieran contigo, como si te conocieran, yo me pongo a pensar en esas personas y digo, ¿no tendrán miedo de toda la sarta de cosas que dicen, no nada más de mí, de la gente, gente que ni conocen, ¿cómo dormirá esa gente en las noches? (…) Sí creo en el karma de que todo lo que tú digas en contra de alguien, eso se te regresa, bueno y malo”, añadió.

Bajo esta creencia, la presentadora de “La Casa de los Famosos México” es muy cuidadosa con las palabras que elige al expresarse: “Yo cuando digo cosas me da miedo, digo Diosito, perdóname, porque sí creo que el poder de tus palabras va más allá de cualquier limpia, cualquier brujería, cualquier cosa que hagas, sí creo en el poder de las palabras para bien o para mal“, expresó ante sus compañeras de escena.

Galilea Montijo y su secreto para limpiar las energías

Tras su reflexión, la estrella de la pantalla chica confesó a los televidentes que contrarrestar la negatividad es muy sencillo, solo basta con expresar el sentimiento contrario al que se recibe: “Yo sí creo en las energías, así como existe la energía buena, existe la mala y definitivamente tú dejas entrar a la energía mala, es tú mente”, sentenció.

“Es bien difícil llegar a ese punto de poder bendecir a la gente que te hace daño. Lo he trabajado muchos años. Creo que cuando tú eres feliz no hablas mal de la gente, no estás en la vida de la otra gente”, continuó en su relato.

Para finalizar, apuntó a que cada quien cuenta con rituales o “medidas” que se basan en sus creencias: “Eso lo hacía la vecina del barrio, siempre existe la vecina que te limpia el mal de ojo que con dos huevos. Yo me puse el moñito rojo acá, para el mal de ojo”, destacó.

