Galilea Montijo desfila por los pasillos de Televisa en una falda con transparencias

En medio del revuelo que causó la noticia de su regreso como conductora de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México“, Galilea Montijo ha vuelto a hacer de las suyas al reaparecer en redes con un modelito atrevido y que dejó poco a la imaginación. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de televisión compartió una mirada a detalle del look que portó para una de las más recientes transmisiones del matutino que conduce, el programa “Hoy”. Y aunque para nadie es sorpresa que la tapatía de mucho de qué hablar con sus propuestas en moda, en esta ocasión el público quedó boquiabierto por las piezas que eligió.

¿La razón? Estas evidenciaron sus atributos gracias a su atrevido escote, corte ceñido y tela en transparencias. Se trató de un conjunto de minishorts y bralette que la famosa acompañó con una falda de gasa para resaltar su figura de reloj de arena.

Los accesorios que lució para la ocasión fueron un set de collares en plateado y de estilo chunky, cuya pedrería en color turquesa resaltó el aire “dark” del modelito.

Como resultado, Galilea Montijo se volvió el blanco de piropos y mensajes de cariño por parte de sus seguidores más fieles, quienes además de aplaudir su buen gusto al vestir, la felicitaron por su disciplina para mantener una silueta envidiable a sus 51 años de edad.

Algunas de las palabras que resonaron en la sección de comentarios bajo su post fueron: “Máxima, estás en tu mejor momento”, “Muy hermosa”, “Guapísima como siempre”, “La más preciosa” y “Tu eres una Fashion, Bella como todos los días, Gali”, por mencionar algunos.

Además de esta hazaña en redes, la denominada ‘Gali’ ha encabezado los titulares gracias a la noticia de su regreso como conductora para la tercera temporada del reality “La Casa de los Famosos México”, que se estrenará en las pantallas el próximo 27 de julio.

Al respecto, declaró que ya se encuentra lista para aparecer en los televisores de México por medio de la señal de Televisa los días miércoles y domingos de eliminación: “Estoy emocionada, nerviosa porque, obviamente, cada que comienza un proyecto me da mucho nervio, pero también mucha emoción porque es un proyecto más que probado con el público. A mí cuando me avisaron que iba haber tercera temporada, me emocioné muchísimo“, compartió en una entrevista concedida a “Hoy”.

“‘La Casa de los Famosos México’ te permite jugar con el vestuario, atreverte y me gusta mucho el rollo de la moda. Venimos con cosas padres en cuestión de vestuario, vienen varias sorpresitas“, dijo sin dejar de lado su faceta fashionista.

