Confirman a Galilea Montijo como presentadora de ‘La Casa de los Famosos México 3’

‘La Casa de los Famosos All-Stars’ de Telemundo aún no llega a su fin, pero Televisa ya está promocionando la que será la tercera temporada de la versión mexicana del controversial reality show, el cual llegará a la pantalla el domingo 27 de julio.

Hace unos días la señal anunció que no repetirá presentadores para las pregalas y las postgalas, un honor que hasta la segunda temporada correspondió a Mauricio Garza y a Cecilia Galliano. Aunque aún no se ha confirmado quiénes los sustituirán, algunos medios aseguran que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán la nueva dupla de presentadores.

Mientras ese misterio es resuelto, este jueves la cadena confirmó a Galilea Montijo como la presentadora titular del proyecto durante los miércoles de nominación y los domingos de expulsión, mientras que Odalys Ramírez la cubrirá el resto de la semana.

“¡CONFIRMADO! @galileamontijo será la CONDUCTORA de la NUEVA TEMPORADA de #LaCasaDeLosFamososMX 🤩 ¡Esto ya comenzó, están listos? 🔥🔥🔥”, se lee en el texto con el que la cuenta de Instagram de ‘La Casa de los Famosos México’ confirmó la noticia.

Además de las redes sociales, la propia Galilea ya dio sus primeras declaraciones al respecto y no pudo ocultar la gran felicidad que le produce esta nueva oportunidad que se le da de encabezar uno de los proyectos más exitosos de Televisa.

“Estoy emocionada, nerviosa porque, obviamente, cada que comienza un proyecto me da mucho nervio, pero también mucha emoción porque es un proyecto más que probado con el público. A mí cuando me avisaron que iba haber tercera temporada, me emocioné muchísimo”, compartió.

En la misma conversación detalló que seguirá dando muchísimo de qué hablar con su vestuario, tal y como ya lo hizo en las dos primeras temporadas, en donde sus outfits también fueron motivo de debate y de discusión, y no solo lo que sucedió en el 24/7.

“‘La Casa de los Famosos México’ te permite jugar con el vestuario, atreverte y me gusta mucho el rollo de la moda. Venimos con cosas padres en cuestión de vestuario, vienen varias sorpresitas”, adelantó.

