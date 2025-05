Cecilia Galliano se despide como conductora de “La Casa de los Famosos México”

Luego de varios meses de especulaciones, la conductora Cecilia Galliano ha dado a conocer su salida de las pre y post galas para la próxima edición del reality “La Casa de los Famosos México”. ¿Cuál es la razón detrás de su decisión? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida al programa “Mate con piquete”, la presentadora argentina afirmó que su despedida de dicha producción se da luego de una intensa ronda de negociaciones en las que no se llegó a un acuerdo para su contrato.

Y si bien afirmó que su experiencia estuvo llena de buenos momentos, para el final de la segunda temporada protagonizó un incómodo momento junto al presentador Mauricio Garza.

“Con Mauricio hicimos la primera temporada y estuvo divino, nos acoplamos y nos fue mejor, bueno sacando que el último programa me dijo: ‘Ch*nga tu madre‘”. No te lo voy a estar recriminando aquí, pero si lo vez, quiero una respuesta”, declaró Cecilia Galliano ante las cámaras.

A pesar de su molestia, la famosa evitó hacer más grande sus diferencias con el mexicano: “Justo, en ese momento, yo también traía otra cosa personal que es que mi mamá está pasando por un momento de salud muy delicado… Ni siquiera fue nada, dije: ‘Ah’. Y me salí, qué hu*va de mandar a ch*ngar a mi madre y eso fue todo”, complementó.

Estas revelaciones por parte de la presentadora surgen a solo unas semanas de que el propio Mauricio Garza revelara lo que vivió durante su paso por “LCDLFM”. Y es que el también actor afirmó que no se sintió cómodo debido a las exigencias de la producción, pues en ocasiones no lo dejaban externar su postura ante lo que ocurría dentro del reality.

“Llegué a un punto del programa que me peleé con el director de cámaras. Le dije: ‘No me dejas decir nada y a Ceci la dejas decir todo’. Me decían: ‘Mau, cállate’. Le dije: ‘No me vuelves a callar y déjame ser'”, explicó en su momento a la presentadora Maca Carriedo.

