Cecilia Galliano confirma que tiene nuevo galán

Cecilia Galliano ha decidido darle una nueva oportunidad al amor, así lo dio a conocer en una entrevista reciente en la que, además, reveló algunos detalles sobre el galán que la cautivó. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante un encuentro reciente con la prensa que la conductora de la post-gala de “La Casa de los Famosos México” confesó la nueva oportunidad que se ha dado a nivel personal: “Ya hay alguien por ahí ahora. Lo estoy conociendo”, explicó ante las cámaras.

Galliano decidió evitar las especulaciones con respecto a la identidad de su galán, argumentando que se trata de alguien fuera del mundo del entretenimiento: “Solamente se los comento. Les digo para que no empiecen a decir, ‘sale con no sé quién’. Me lo van a espantar, déjenlo tranquilo”, añadió.

Asimismo, la histrionisa argentina contó que tanto ella como su enamorado se encuentran en la misma sintonía con respecto a lo que quieren. “No tiene nada que ver con esto y eso está bueno también para los dos, que tenemos muy claras ciertas cosas: no tendría un hijo, no me casaría, no viviríamos juntos, no”, complementó.

Al ser cuestionada sobre las cualidades del misterioso individuo que la cautivaron, Cecilia Galliano compartió que: “Es extranjero. Tiene mucha paciencia y es muy detallista”.

De acuerdo con la artista, este nuevo amor llega en una etapa de cambios personales que la han sacudido. Y es que informó que sus hijos, Valentina y Santiago ya se fueron de casa.

“Me agarró la tristeza este fin de semana, entendí que se habían ido todos mis hijos (…) Me hacía muy light y cuando se fue Santiago, dije ‘está bien. Que vuele, que vuele’”.

No obstante, la historia cambió cuando su hija Valentina le contó sus planes de mudarse: “Regresó de España, vivió este año conmigo. Me sentó, muy seria, y me dijo, ‘mamá me voy a vivir sola. Ya necesito mi libertad, experimentar cosas’. Le dije ‘podemos vivir las dos’. Ella dijo, ‘no’”, dijo para concluir.

