Galilea Montijo apuesta por el talento mexicano para sus looks en “LCDLFM”

De cara a la recta final de “La Casa de los Famosos México”, su conductora estelar Galilea Montijo se robó las miradas del público gracias al despampanante modelito que portó para la más reciente gala de nominación del famoso reality de Televisa.

En esta ocasión, la tapatía deslumbró con un vestido de gala en color vino con el que se proclamó lista para dar la bienvenida al otoño y, de paso, regaló una cátedra de estilo y elegancia.

La flamante pieza fue cortesía de su stylist, Jessica Marmolejo, quien hizo magia con dos pedazos de tela en tono vino tinto que amoldó a la figura de Galilea Montijo con ayuda de su ingenio y un broche metalizado que mantuvo cada detalle en su lugar. Unas zapatillas y accesorios dorados fueron el complemento perfecto para esta propuesta en moda.

Y aunque para la estrella de la pantalla chica ya es costumbre volverse el tema de conversación por su figura de infarto, en esta ocasión decidió dar foco y llenar de halagos el trabajo de su stylist por medio de un video colocado desde Instagram.

“Hay un sello que distingue a mi Jessica, que es esto (…) De una simple tela ella saca, de verdad, algo que te vuela la cabeza. Como lo hizo este día“, declaró.

Asimismo, aseguró que para ella es importante hacer notar el talento mexicano que conforma a su glam team: “Yo no me quiero ir sin que ‘La Casa de los Famosos México’ tenga algo de tu talento, que ya se ha visto demasiado, pero algo de tu mente. Lo hizo con dos pedazos de tela y pues esto nada más se llama una cosa: talento, señores“, reiteró.

No pasó mucho tiempo antes de que esta hazaña desatara una ola de mensajes positivos y aplausos para la labor del equipo que mantiene a Galilea Montijo siempre bella.

“Este es el look de la temporada que más me ha gustado, eres una genia Jess”, “¡Tienes mucho talento!”, “Sencillo y elegante, menos es más. Lo amé”, “Jessica es lo máximo”, “Nos diste sustentabilidad, nos diste styling, nos diste creatividad, nos diste dos tres trucos…y SERRRVISTEEEEEE” y “Gali tan linda resaltando y dando a conocer el trabajo de Jess”, son solo algunas de las reacciones que se registraron en la red.

