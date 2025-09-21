Galilea Montijo revela incómodo encuentro con Leonardo DiCaprio: “Me partió el corazón”

En una confesión que rápidamente se convirtió en tendencia, la reconocida conductora mexicana Galilea Montijo compartió un momento incómodo que vivió con nada menos que Leonardo DiCaprio, una de las figuras más icónicas de Hollywood.

Durante su participación en el programa ‘Netas Divinas’, la presentadora abrió su corazón al recordar cómo el actor la rechazó cuando ella, emocionada, le pidió una foto en un evento internacional.

“Me partió el corazón. Le pedí una foto y me dijo que no”, confesó Galilea entre risas y gestos de resignación, demostrando su característico humor incluso al recordar una situación que, en su momento, la hizo sentir mal. Aunque no reveló el lugar exacto del encuentro, la conductora mencionó que ocurrió en un evento de alto perfil en el extranjero, donde coincidió con varias celebridades.

Galilea admitió que esperaba una actitud más accesible por parte del protagonista de Titanic, especialmente considerando su admiración por él y el entusiasmo que sintió al verlo en persona. “Fue un momento muy incómodo para mí”, reconoció.

La anécdota se viralizó en redes

La anécdota no tardó en viralizarse en redes sociales, generando una ola de reacciones divididas entre los internautas. Mientras muchos seguidores de la conductora se solidarizaron con ella —“¡Una foto no le costaba nada!”—, otros defendieron al actor, recordando que DiCaprio es conocido por proteger celosamente su vida privada y que tiene todo el derecho a negarse a fotos o interacciones no deseadas.

Pese al desaire, Galilea dejó claro que no guarda rencor. Con su habitual buen humor, afirmó: “Sigo siendo su fan, aunque me rompió el corazón”.

Galilea Montijo es una de las conductoras más reconocidas de México, además es una de las figuras principales de La Casa de los Famosos México 3. Este reality show reúne a diversas figuras públicas y tienen que convivir durante –alrededor– de tres meses.

En la edición pasada, Mario Bezares fue el ganador y de la primera edición Wendy Guevara.

