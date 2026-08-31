Daniel Dubois y Fabio Wardley tendrán revancha oficial en Londres

El campeonato mundial de peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) estará en juego nuevamente en territorio británico. El promotor Frank Warren confirmó de manera oficial que Daniel Dubois se enfrentará a Fabio Wardley en una pelea de revancha pactada para el próximo 17 de octubre en las instalaciones del O2 Arena de Londres.

El anuncio se realizó sobre el cuadrilátero durante la velada estelarizada por el choque entre Moses Itauma y Filip Hrgovic, donde ambos pugilistas protagonizaron un encaramiento frente al público presente.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Durante la transmisión de la cartelera en vivo, Frank Warren subió al tapiz junto a los dos contendientes para formalizar la fecha del encuentro.

En sus palabras recogidas durante la presentación del combate sobre el ring, el directivo de Queensberry Promotions destacó la magnitud del choque: “El 17 de octubre aquí, en el O2, en Londres, la revancha. Una de las mejores peleas de pesos pesados que hemos visto en años. Van a ver una pelea brillante el 17 de octubre. Estén aquí para ella”.

Daniel Dubois just got into Fabio Wardley’s face after their rematch got announced ?



“Give me some of that face-to-face shit, boy.” ? pic.twitter.com/QZsETS29uV — Source of Boxing (@Sourceofboxing) August 29, 2026

El antecedente del primer combate en Mánchester

El primer capítulo de esta rivalidad tuvo lugar el pasado 9 de mayo en el Co-op Live Arena de Mánchester. En ese enfrentamiento, Wardley inició el trámite de forma ofensiva al conectar combinaciones que enviaron a Daniel Dubois a la lona a los diez segundos del primer asalto, repitiendo la caída durante el tercer episodio de la contienda tras un intercambio en la distancia corta.

Pese al inicio adverso en los primeros asaltos, Daniel Dubois logró reestructurar su planteamiento sobre el tapiz a través del uso constante del jab de izquierda y un mejor manejo de los desplazamientos laterales. La efectividad en el volumen de golpes del peleador de 28 años provocó cortes y sangrado en el rostro de su rival, afectando la zona nasal y la visibilidad en el ojo derecho del oponente a lo largo del tramo intermedio de la pelea.

Daniel Dubois is excited to dominate the heavyweight division after watching Filip Hrgovic's win over Moses Itauma from ringside last night ?



The WBO champion will begin with his rematch against Fabio Wardley on October 17th, live on DAZN ? pic.twitter.com/ZQq5hT4Nl3 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 30, 2026

Resolución del primer pleito y el panorama de la categoría

El desenlace del choque inicial ocurrió en el undécimo episodio, momento en que el árbitro Howard Foster decidió detener las acciones ante la acumulación de castigo y la falta de respuesta defensiva por parte de Wardley. Con ese resultado por la vía del nocaut técnico, Daniel Dubois se adjudicó la corona mundial del organismo rector, propinando al mismo tiempo la primera derrota profesional en el registro estadístico de su adversario.

La confirmación de esta segunda edición reordena las opciones dentro de la categoría de los pesos pesados tras las vacantes dejadas por Oleksandr Usyk. El ganador del enfrentamiento entre Daniel Dubois y Fabio Wardley se posicionará como candidato directo para buscar un pleito de unificación ante el croata Filip Hrgovic, quien esa misma jornada capturó el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer a Moses Itauma.

Sigue leyendo: