Bronco Lara conquistó victoria deslucida en dos rounds y busca oportunidad por el cinturón

Mauricio “Bronco” Lara se impuso por nocaut técnico a los 47 segundos del segundo episodio ante Carlos “Chinito” Ornelas en el Complejo Deportivo Artes Marciales de Guadalajara.

La resolución del combate generó controversia entre la afición presente en el recinto debido a la precipitada detención por parte del réferi tras un choque accidental de cabezas. Pese al reclamo del equipo rival, el pugilista capitalino sumó un triunfo que lo mantiene en la ruta por un cinturón mundial.

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La contienda inició con un intercambio de alta intensidad desde el primer asalto. Un tropezón combinado con un impacto de Ornelas llevó a Bronco Lara a poner las manos sobre la lona, obligando al árbitro a aplicar la cuenta de protección de forma temprana. Tras reincorporarse a la acción, el excampeón mundial pluma ajustó la distancia y logró derribar a su oponente en los segundos finales del primer round mediante una combinación certera de mano derecha.

¿HUBO CABEZAZO?



El 'Bronco' Lara se lleva el triunfo por KOT2…



Se recuperó de una caída y atacó a Ornelas con un vendaval de golpes…



Hubo un corte muy grande y se detuvo la pelea pic.twitter.com/KBo0WHJz7w — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 30, 2026

Intervención arbitral y desenlace en el segundo episodio

Al reanudarse las acciones en el segundo episodio, Bronco Lara acorraló a su rival contra las cuerdas y lanzó una ráfaga de combinaciones para buscar la detención por la vía rápida. Durante la secuencia de golpes, el impulso del cuerpo del capitalino derivó en un choque de cabezas involuntario que provocó un corte sangrante en la ceja izquierda de Ornelas.

Pese a que ambos peleadores mostraron intención de continuar el combate sobre el tapiz, el juez del encuentro decretó la detención inmediata de la pelea. La resolución provocó reclamos por parte del equipo de trabajo de Ornelas, alegando que la herida provenía directamente del cabezazo accidental. Sin embargo, la decisión oficial otorgó el triunfo al capitalino, quien había señalado en la conferencia de prensa previa que este enfrentamiento permitía saldar una cuenta pendiente con su oponente tras no concretarse un choque en años anteriores.

El Bronco se llevó el combate por K.O Técnico ?



Mauricio Lara derrotó al Chinito Ornelas que no pudo continuar el combate debido a una fuerte herida causada por un cabezazo, buena pelea aunque sólo fueron 2 rounds ?#BoxAzteca pic.twitter.com/GCNH5se5qs — Box Azteca (@BoxAzteca7) August 30, 2026

La meta de disputar el campeonato mundial superpluma

Tras resolver el compromiso en territorio jalisciense, la planificación de Bronco Lara se orienta de forma directa hacia la obtención de una oportunidad de título mundial dentro de las 130 libras. El boxeador mexicano enfoca sus objetivos en una contienda frente al británico Anthony Cacace, actual soberano de la categoría por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La victoria en Guadalajara permite que Bronco Lara se mantenga activo dentro de las clasificaciones internacionales del organismo rector. A pesar de las protestas generadas por la forma en que concluyó el choque en el segundo asalto, el peleador mexicano buscará iniciar conversaciones formales para concretar una oportunidad titular antes de finalizar el año.

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