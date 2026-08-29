El Bronco Lara ve una buena opción retar al Vaquero Navarrete

El boxeador mexicano Mauricio “Bronco” Lara contempla la posibilidad de disputar una corona mundial en la división de los pesos superpluma, incluso si eso implica subir al cuadrilátero frente a su compatriota y compañero de entrenamiento Emanuel “Vaquero” Navarrete. De cara a su retorno a la actividad competitiva, el peleador capitalino enfoca su planeación deportiva en obtener una nueva oportunidad por un cetro ecuménico dentro de las 130 libras.

Tras haber ostentado el campeonato pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Bronco Lara reconoce la complejidad que representa la división superpluma en la actualidad.

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Sin embargo, el peleador mexicano sostiene que un enfrentamiento frente a Navarrete garantizaría un espectáculo de alto nivel para la afición, respaldado por el estilo ofensivo que caracteriza a ambos atletas sobre el terreno de juego.

En declaraciones concedidas a la plataforma especializada Izquierdazo, el Bronco Lara valoró la postura del actual monarca unificado ante posibles retadores: “Vaquero nunca le huye a nadie, sabemos que le da oportunidad a todo el mundo y que por eso está posicionado entre los mejores y es el mejor en las 130 libras. Yo creo que se daría un buen espectáculo, pero sabemos que hay más campeones que también me darían la oportunidad porque saben que es una pelea de élite”.

El panorama de los títulos en las 130 libras

La división superpluma atraviesa por una etapa de unificación en sus cinturones principales. Emanuel Navarrete, actual soberano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tiene programada una defensa frente a O’Shaquie Foster, poseedor del título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mientras que Anthony Cacace ostenta la faja correspondiente a la AMB.

Ante esta configuración de organismos rectores, la intención del equipo de trabajo del peleador mexicano se orienta a concretar una oportunidad con cualquiera de los campeones vigentes. Sin embargo, la cercanía táctica y las jornadas de entrenamiento compartidas con Navarrete posicionan un hipotético choque entre mexicanos como una alternativa natural en la agenda.

Al evaluar el rendimiento de Navarrete en la categoría, el Bronco Lara analizó la exigencia que representa el campeón unificado: “Sabemos que todos los campeones son fuertes, simplemente ser campeón es alguien fuerte, alguien duro que se lo ha ganado a pulso. Sabemos que ahorita el Vaquero Navarrete es el que está arrasando en las 130 libras, es un monstruo en las 130 libras y sabemos que es fuerte. Pero como lo repito, cualquier campeón que me dé la oportunidad adelante, siento y tengo la capacidad para coronarme campeón del mundo, me he estado preparando fuerte en el gimnasio tanto mentalmente como físicamente”.

El compromiso en Guadalajara como paso previo a la oportunidad titular

Antes de entablar negociaciones formales por un campeonato del mundo, el Bronco Lara debe cumplir con su compromiso pactado para este fin de semana en el Complejo Deportivo Artes Marciales de Guadalajara, donde se medirá en la pelea estelar frente a Carlos “Chinito” Ornelas. Una victoria en este escenario resulta indispensable para mantener su posición dentro de las clasificaciones internacionales.

La relación entre Lara y Navarrete incluye múltiples sesiones de guanteo en campamentos previos, habiendo colaborado de manera mutua en la preparación táctica para sus respectivos compromisos. Esta coincidencia en el gimnasio brinda a ambos pugilistas un conocimiento profundo de sus recursos sobre el ring en caso de concretarse una negociación formal en los próximos meses.

De este modo, la presentación de este fin de semana en territorio jalisciense funciona como el escalón inmediato para que el Bronco Lara asegure su retorno a las funciones de escala internacional y busque nuevamente la obtención de un título mundial en una nueva división de peso.

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