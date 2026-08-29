Actos vandálicos llevan a suspensión de cartelera estelarizada por Alacrán Berchelt en Hermosillo

La velada boxística denominada “Noche Suprema”, proyectada para celebrarse este sábado en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Sonora, fue suspendida de forma indefinida tras registrarse un ataque armado dentro del recinto.

La función representaba el regreso al cuadrilátero del excampeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel “Alacrán” Berchelt, ante la afición de su provincia natal.

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El suceso violento ocurrió durante la noche del viernes 28 de agosto, cuando un grupo de personas armadas ingresó de manera intempestiva al inmueble durante los trabajos de montaje técnico. Los individuos realizaron disparos de arma de fuego e incendiaron la estructura del ring y áreas del escenario principal, provocando la intervención de los cuerpos de seguridad pública, bomberos y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

? #Sonora | Se incendia ring al interior del CUM de #Hermosillo.



Un incendio se registró la tarde de este viernes dentro del Centro de Usos Múltiples (CUM), donde el fuego consumió un ring instalado en el inmueble.



Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.? — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 29, 2026

Ante esta situación, la empresa promotora emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para formalizar la cancelación temporal del evento deportivo y explicar el procedimiento a seguir para los poseedores de boletos: “Debido a los lamentables actos vandálicos ocurridos el día de hoy en las instalaciones del C.U.M. Hermosillo durante las labores previas de montaje y con el propósito de velar por la seguridad de todos los participantes y asistentes, el evento ‘Noche Suprema’, programado para mañana, 29 de agosto, queda pospuesto hasta nuevo aviso. Queremos comunicar que la totalidad del personal de Noche Suprema se encuentra a salvo y fuera de peligro”.

Intervención de las autoridades y resolución de la Mesa Estatal de Seguridad

Tras el despliegue de los operativos de emergencia en el CUM de Hermosillo, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales como consecuencia del siniestro. La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora emitió un pronunciamiento sobre las causas que derivaron en la cancelación del espectáculo, señalando que la agresión fue dirigida de forma directa contra los elementos de producción y la infraestructura de la empresa organizadora.

Asimismo, el organismo gubernamental indicó que, aunque la promotora contaba con las licencias emitidas por Protección Civil, existieron omisiones en los protocolos de resguardo privado a los que estaba obligada la administración de la función. En el informe difundido por las autoridades locales, se detalló que el reembolso del importe de las entradas iniciará el próximo miércoles 2 de septiembre mediante la plataforma de boletería Xticket.

? #AHORA | Civiles armados irrumpen en el CUM de #Hermosillo, donde mañana se realizaría “Noche Suprema” incendia ring y detonan armas de fuego.



Un grupo de civiles armados ingresó al Centro de Usos Múltiples, donde se registraron detonaciones y posteriormente fue incendiado el? pic.twitter.com/F8GdNJ54Ju — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 29, 2026

El retorno deportivo frustrado del Alacrán Berchelt

El choque estelar del programa marcaba una etapa clave en la trayectoria del pugilista mexicano. El Alacrán Berchelt, quien ostenta un registro profesional de 42 victorias y tres derrotas con 37 nocauts, estaba programado para medirse contra el colombiano José Manuel Córdoba en un duelo pactado a 10 episodios dentro de la categoría de peso ligero, con la meta de avanzar en las clasificaciones internacionales hacia una oportunidad titular.

La cartelera estelarizada por el Alacrán Berchelt presentaba un formato mixto respaldado por las sanciones reglamentarias de la Fecombox y el CMB. El programa incluía pleitos profesionales como el cruce entre Fernanda Monge y Naylea Gil, una exhibición de figuras retiradas entre José Luis Castillo y Alfonso Gómez, además de combates entre creadores de contenido digital y presentaciones musicales al cierre de la jornada.

El equipo de trabajo del Alacrán Berchelt y los organizadores del evento permanecerán a la espera de los dictámenes emitidos por las autoridades ministeriales para evaluar la reprogramación de la función en una fecha futura.

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