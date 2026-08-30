Canelo Álvarez pone rumbo a España para campamento de entrenamiento junto a Usyk

El pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez trasladará su campamento de preparación a territorio europeo de cara a su próximo compromiso sobre el cuadrilátero.

El peleador tapatío viajará a la localidad de Gandía, ubicada en la comunidad valenciana de España, para trabajar junto al campeón mundial de los pesos pesados, el ucraniano Oleksandr Usyk, con la mira puesta en su enfrentamiento frente a Christian Mbilli.

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La estancia en la costa española se extenderá durante ocho semanas antes de emprender el traslado a Riad, Arabia Saudita, escenario donde se celebrará la función programada para el próximo 31 de octubre. En esta ocasión, el deportista jalisciense busca una adaptación progresiva al huso horario del Medio Oriente, aprovechando que la diferencia geográfica entre la región española y la capital saudí es de únicamente una hora.

En el reporte brindado por el periodista Elías Quijada para el portal especializado Izquierdazo, se detallaron las condiciones de este campamento internacional: “Va a estar entrenando en Gandía, España, región de Valencia a partir del fin de semana por invitación de gran campeón de peso completo ucraniano y quien invitó a Canelo a unirse a su campamento para preparar el combate ante el francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, el 31 de octubre. Eso con el objetivo de adaptarse al horario ocho semanas antes de la gran pelea, del gran combate, del gran regreso de Canelo tras un año de ausencia”.

Planificación de horarios y aclimatación para el compromiso en Riad

La decisión de realizar el campamento de entrenamiento en España responde a los aprendizajes obtenidos en las presentaciones previas de Canelo Álvarez en Medio Oriente. En compromisos pasados celebrados en territorio saudí, el horario del combate se fijó a altas horas de la madrugada local con el objetivo de coincidir con las transmisiones en directo en el continente americano, situación que afectó el ritmo de descanso habitual del peleador.

Para la jornada de octubre, la organización ha dispuesto que el pleito estelar se dispute en horario nocturno de Riad, equivalente aproximadamente a las 15:00 horas del tiempo del centro de México. De este modo, la estancia prolongada de Canelo Álvarez en la península ibérica facilitará el ajuste fisiológico y evitará alteraciones drásticas en el reloj biológico del equipo de trabajo antes de subir al cuadrilátero.

El retorno al ring en la división de los súper medianos

El choque pautado para el 31 de octubre marca el regreso a la actividad oficial de Canelo Álvarez tras mantenerse un año alejado de los escenarios internacionales. El atleta tapatío no registraba participación profesional desde la derrota sufrida ante Terence Crawford, por lo que el duelo en Arabia Saudita representa la oportunidad de disputar la faja súper media del Consejo Mundial de Boxeo que actualmente ostenta Christian Mbilli.

El combate frente al pugilista francés encabeza el concepto promocional denominado “México contra el Mundo”, cartelera que reunirá a destacados exponentes de la baraja pugilística nacional en una misma velada internacional. La preparación técnica en España se enfocará en neutralizar la presión ofensiva del actual monarca de las 168 libras para asegurar la reconquista del título.

Logística del equipo de trabajo y permanencia en Los Ángeles

El traslado a territorio español contará con la presencia de la delegación principal del púgil jalisciense, aunque presentará una división en la dirección técnica habitual. El entrenador Eddy Reynoso no viajará a la región de Valencia durante la fase inicial del campamento, permaneciendo en las instalaciones de Los Ángeles para supervisar los entrenamientos de Jaime Munguía y Rafael “Divino” Espinoza.

Debido a que Munguía y Espinoza también forman parte del programa que se disputará en Riad, la distribución del equipo técnico contempla que Reynoso mantenga el trabajo de base en California con ambos atletas antes de integrarse a la delegación final de Canelo Álvarez previa a la semana de la pelea. Con esta logística, el grupo de trabajo busca optimizar el rendimiento de los boxeadores mexicanos programados en la jornada internacional.

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