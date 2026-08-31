Estalla coche bomba frente a estación de policía en México

Tras el estallido de un coche bomba frente a una estación de policía en Ojocaliente, en Zacatecas, México, el saldo inicial de heridos asciende a siete personas. El suceso tuvo lugar el domingo 30 de agosto de 2026

“El explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la comandancia e inmuebles que se encuentran en las inmediaciones”, escribió en Facebook el secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes, que dijo que la situación está “bajo control”.

Protección de un equipo militar

“Se reportan seis civiles heridos, quienes ya se encuentran recibiendo atención médica”, escribió en un reporte previo.

El estallido también dejó a un policía herido, 11 vehículos dañados y dos patrullas afectadas. Un equipo militar especializado en manejo de explosivos resguardó la zona, en caso de que existan otros artefactos sin estallar.

Algunas viviendas quedaron también afectadas por la onda expansiva. El atentado se registró además durante la celebración de las fiesta patronal del pueblo. Las autoridades suspendieron además el inicio de clases, previsto para el lunes, 31 de agosto de 2026.

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