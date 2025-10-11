Galilea Montijo aclara los rumores sobre su supuesta pelea con Wendy Guevara

A solo unos días del gran final de la “La Casa de los Famosos México 3“, dos de los personajes estelares que ha dejado esta producción protagonizaron una ola de rumores sobre un supuesto encontronazo. Se trata de la conductora estelar Galilea Montijo y la ganadora de la primera edición, Wendy Guevara. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te lo contamos.

A través de redes sociales comenzó a tomar relevancia un video en el que se aprecia a la presentadora de “Hoy”, quien ofreció una fiesta en honor al final del reconocido reality, junto a la integrante de ‘Las Perdidas’ mientras charlan.

Sin embargo, hubo un detalle que ante los ojos de los internautas indicarían un posible descontento entre ambas famosas. Y es que en el clip se ve a Galilea Montijo reaccionando sorprendida y con ademanes que algunos calificaron como molestos.

Como resultado de la creciente ola de especulaciones, la propia estrella de Televisa decidió salir a aclarar la situación durante la más reciente transmisión del matutino “Hoy”.

“Wendy no puso mala copa, todo mundo andábamos felices. Uno va a las fiestas a bailar, a decir salud, a cantar, a pasarla bien. Wendy y yo jamás podríamos pelearnos“, aseguró la tapatía.

Con respecto a la supuesta actitud molesta que habría quedado inmortalizada en el video, Montijo explicó que: “Me estaba contando, aparte mis caras, no tiene la culpa de tener cabezota mi Wendy (…) Se hizo un chisme de tres segundos de algo que ella me estaba contando“.

Por su parte, Wendy Guevara tampoco dejó que la controversia ganara más fuerza al pronunciarse al respecto en la sección de comentarios de varias publicaciones que retomaron el tema: “Ay, no mms. Nada que ver tu chisme” y “Ora qué pelea”, son algunos de los mensajes que se registraron en la red.

