¿La victoria de Aldo de Nigris podría motivar a Marcela Mistral para ser parte de La Casa de los Famosos México 4?

Galilea Montijo anunció la victoria de Aldo de Nigris como el ganador de “La Casa de los Famosos México 3″. Y también confirmó que Televisa no abandonará este formato y que el próximo 2026 tendremos la cuarta temporada.

La final del domingo 5 de octubre se vivió como se había previsto. Aldo de Nigris se llevó el primer lugar y Dalilah Polanco alcanzó el segundo puesto, y se sabía que si alguien del cuarto día podía llegar tan alto en la competencia, esa era la actriz mexicana.

Los fans del cuarto día terminaron uniéndose para generar una tendencia lo suficientemente influyente como para lograr cobijar así una eliminación más variada con Polanco y Shiky en el top five.

Esto nos dejó a Abelito en el tercer lugar, a Shiky en el cuarto y a Mar en el quinto puesto. Tanto Aaron Mercury como Alexis Ayala no lograron llegar a la final.

¿Qué debilitó tanto la figura de Abelito para perder el primer puesto? Fueron varios aspectos; el primero, la salida de Ninel Conde, las nominaciones constantes en contra de Mariana Botas y la minimización de la presencia de Aaron, al punto de en ocasiones excluirlo de la triple AAA.

Aldo ganó por razones claras: protagonizó tres “shippeos” creados por el público. Lo emparejaron con Mariana Botas, Elaine Henao y con el mismísimo Aaron Mercury. Su perfil de niño bien, pero al mismo tiempo de galán de telenovela, sumaba mucho a la persona que el público pudo conocer.

Además, el regiomontano también se ganó el cariño del público gracias a la sana convivencia que sostuvo con Abelito. La actitud protectora hacia los suyos: Mar Contreras, Alexis Ayala y Aaron Mercury.

La victoria de Aldo también se debe al trabajo que su familia realizó con un fandom imponente. Poncho de Nigris junto a Marcela Mistral vuelven a demostrar que son una familia imponente. Tal vez esto le permite al empresario reconocer que su esposa podría ser una excelente candidata para este formato, ya sea como Telemundo o con Televisa.

