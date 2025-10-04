¡Confirmado! Habrá cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” en 2026

De cara a la gran final de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México“, la conductora estelar Galilea Montijo confirmó que el polémico reality volverá a las pantallas con una cuarta edición en el año 2026. ¡Aquí te contamos lo que se sabe!

En entrevista con la revista TvyNovelas, la tapatía no tuvo reparo en aclarar los rumores y despejar las dudas que rondan al público con respecto a la producción de Televisa, específicamente haciendo frente a las comparaciones que se hicieron con temporadas previas.

Al respecto, Montijo indicó: “Ninguna temporada puede ser igual, todas las temporadas tienen que ser diferentes, si no, el público se aburriría”. Además, con la personalidad frontal que la caracteriza, desmintió a aquellos que aseguran que la tercera entrega fracasó y disminuyó su rating.

“Esta temporada en cuanto a ventas ha sido exitosísima y por supuesto que para eso trabajamos”, dijo contundente. Tan es así que ya se confirmó la realización de una próxima temporada que promete volver recargada y con nuevos personajes.

"Ya tenemos confirmada una cuarta temporada, incluso con un habitante ya confirmado" Galilea Montijo – Conductora de "LCDLFM"

Para finalizar, la famosa de 52 años atribuyó este éxito a las personalidades tan diversas que conformaron este proyecto, así como las conversaciones que se generaron a lo largo de las 10 semanas que duró el reconocido reality.

“Cada participante tiene su propia historia y eso es muy importante. Las conversaciones que el público tiene con nosotros también son muy importantes“, complementó durante su charla con el portal de noticias.

Las declaraciones de Galilea Montijo surgen a solo unas horas de darse a conocer el nombre del gran ganador de la tercera edición de “La Casa de los Famosos México”. Luego de 70 días de competencia y decenas de retos, los habitantes que podrían llevarse la corona y los $4,000,000 de pesos son: Dalílah Polanco, Shiky, Mar Contreras, Aldo de Nigris y Abelito.

Seguir leyendo:

• ¡Alexis Ayala dice adiós a La Casa de los Famosos México 2025!

• Wendy Guevara confirma que los artistas rechazan ir a “LCDLFM” por temor a las críticas

• Aldo de Nigris vive su momento más emotivo en La Casa de los Famosos México 3