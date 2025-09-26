Wendy Guevara confirma que los artistas rechazan ir a “LCDLFM” por temor a las críticas

La reciente cancelación de Carlos Rivera a su visita especial a “La Casa de los Famosos México” abrió un acalorado debate sobre la razón por la que la tercera temporada del reality ha carecido de la presencia de más estrellas. Y una de las personas que no dudó en sumarse a la conversación fue Wendy Guevara, quien conduce la pre-gala y post-gala de ViX del show.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, la influencer confirmó que cada vez son más los famosos que deciden no acudir a las galas por temor a la respuesta negativa que su participación podría generar entre el público.

“Hay hate de las dos partes, de los dos fandoms, y es normal, pero se intensifican muy gacho. Carlos Rivera iba a entrar a promocionar ‘¿Quién es la máscara?’ porque terminando ‘La Casa de los Famosos’ entran ellos“, declaró en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

Es demasiado tóxico el reality" Wendy Guevara – Conductora e influencer

Sin revelar nombres de forma directa, Wendy Guevara dejó entrever que esta no es la primera vez que uno de los artistas invitados decide no formar parte del reality de Televisa.

“Por eso muchas personas no han querido apoyar, venir a cantarle a los habitantes; muchos artistas dicen ‘mejor no, es que ahorita no puedo’, pero dicen que no pueden venir a cantar por esos temas“, añadió.

Carlos Rivera y la razón detrás de su cancelación en “La Casa de los Famosos”

La noticia sobre la cancelación de Carlos Rivera se dio a conocer por medio de la cuenta de Instagram Chamonic, argumentando que esto habría sido resultado de las críticas que los simpatizantes del cuarto ‘Noche’ lanzaron en contra del cantante. ¿La razón? Este ha expresado en más de una ocasión la gran amistad que comparte con Dalilah Polanco, integrante del cuarto ‘Día’.

“Carlos Rivera no irá a La Casa de los Famosos México. Él iba a entrar para promocionar el programa ‘¿Quién es la máscara?’, pero como muchos saben, apoya a Dalílah, la cual ha estado siendo atacada en redes sociales y a consecuencia de eso han estado atacando a Carlos Rivera”, indicó.

“Dalilah ha estado siendo muy atacada en redes sociales, lo cual no favorece a Carlos Rivera, y menos a su nuevo proyecto, por lo que decidió él y su equipo que era mejor que no entrara. Dejaron a toda la producción lista“, dijo para finalizar.

Por su parte, el equipo del mexicano ha decidido mantener bajo perfil ante la polémica y sin emitir comentarios al respecto.

