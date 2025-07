Wendy Guevara revela que no descarta la posibilidad de convertirse en mamá

La influencer Wendy Guevara, quien ganó la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, no está cerrada a la posibilidad de convertirse en mamá o papá, tal y como lo dio a conocer en una entrevista que otorgó al programa ‘Hoy’.

La también presentadora de televisión aseguró en la conversación que tuvo con el morning show de Televisa que en un futuro sí le gustaría dar ese importante paso en su vida, pero por ahora no lo tiene contemplado.

“Después con más tiempo sí, papá o mamá, yo puedo ser cualquiera de los dos. Cada quien su mente y lo que uno decida”, declaró la influencer, quien saltara a la fama por su video de “Las Perdidas”.

Aunque le dice que sí a la maternidad, la influencer está consciente que este no es un buen momento para dar ese paso tan importante y lleno de responsabilidad, pues está gozando de la fama y no tiene una pareja formal.

“Salgo con varios amigos. Me voy de vacaciones con uno, me voy de vacaciones con otro, pero nada que sea formal, la verdad. Yo ahorita estoy para trabajar mucho, se vienen proyectos bien bonitos. Hago ‘La Casa de los Famosos México’ tercera temporada y luego ya me invitaron a otro reality que está muy bueno”, compartió.

En otro fragmento de la conversación detalló que le gustaría tener un heredero pensando en su futuro y que no envejezca sola.

“La neta sí me gustaría porque tengo que dejar una descendencia, algo de mí, antes de que me vaya a donde nos llevan a todos. Sí me gustaría porque también porque uno ya crece, te haces más grande de edad y necesitas amor cuando ya eres una persona grande”, detalló Wendy.

Sigue leyendo: