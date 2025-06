Wendy Guevara sufre robo de identidad y emprende acciones legales

La conductora e influencer Wendy Guevara denunció haber sido víctima de un supuesto robo de identidad en México que la ha llevado a tomar la decisión de recurrir a la vía legal para encontrar al responsable.

Fue por medio de una transmisión en vivo desde sus redes sociales que, visiblemente molesta, la creadora de contenido dio a conocer el incidente en el que se intentó tomar ventaja de su imagen pública.

De acuerdo con el relato de la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, alguien intentó firmar en su nombre cuando ella se encontraba de viaje en Washington, DC por cuestiones laborales.

“Que se hagan pasar por ti, vayan y firmen documentos o algo así como si fueras tú, eso es un delito muy grave y ahora se van a atener a las consecuencias, porque yo no me voy a dejar de nadie, ya basta. Gracias a Dios me di cuenta, entonces vamos a ver eso”, sentenció ante sus millones de seguidores.

Seguido de estas declaraciones, una amiga cercana a la creadora de contenido reveló que este viernes 20 de junio, Wendy Guevara viajará a la Ciudad de México para reunirse con un abogado y presentar una demanda formal ante los Tribunales.

Si bien la propia Wendy ya conoce la identidad del presunto responsable, por el momento han decidido no darla a conocer para evitar entorpecer el proceso legal en el que se embarcará. Y es que la famosa recalcó que su prioridad y la de su equipo de abogados es presentar la denuncia y dejar que el proceso siga su curso sin contratiempos.

