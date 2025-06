Hospitalizan de emergencia a Wendy Guevara y revela los dolorosos motivos

La influencer mexicana Wendy Guevara, quien adquiriera gran notoriedad tras ganar ‘La Casa de los Famosos México’, preocupó a sus seguidores, el pasado martes, con el episodio médico que sufrió y que provocó que fuera hospitalizada de emergencia.

La también empresaria estaba en la ciudad de León, de donde es originaria, cuando comenzó a presentar complicaciones estomacales, mismas que decidió compartir con su nutrido número de seguidores.

“Como toda la gente me está diciendo que si me siento bien, pues no me siento bien y qué creen, tercera vez en mi vida que vomito, ahorita vomité, pero feo… Ahorita me voy a ir al doctor, gracias a todos los que me dicen qué cómo me siento, si me siento mal”, señaló Wendy en uno de los videos que colgó en Instagram Stories.

La también presentadora compartió que su hospitalización se debió a una gastroenteritis, la cual le provocó escalofríos, diarrea, vómito, entre otros síntomas.

“Me dio una gastroenteritis, pero esperemos que ya esté bien. Gracias a Dios todo bien, me dio una pequeña gastroenteritis, ahorita voy a esperar a que se me pase el suero y luego me van a poner otro con más medicamento y ya”, dijo Wendy en uno de sus materiales.

La integrante de ‘Las Perdidas’ se sentía tan mal con su problema estomacal que tuvo que reconocer que hace unos días se burló de Nicola Porcella y de Poncho de Nigris por algo similar, de lo que ahora se arrepiente, y que el karma se le regresó muy rápido.

“Por estar de llevada con Nicola, que le dio infección en la panza, y luego con Poncho la semana siguiente que le dio infección en la panza, pues ahora me toco a mí. No se anden burlando de sus amigos porque luego les puede pasar lo mismo”, señaló Wendy sobre su anécdota de salud.

Afortunadamente para ella su problema de salud fue atendido a tiempo y pudo cumplir con los compromisos laborales que tenía pactados en la Ciudad de México.

Sigue leyendo: