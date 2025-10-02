¡Alexis Ayala dice adiós a La Casa de los Famosos México 2025!

Después de 67 días de intensa convivencia y competencia, el actor Alexis Ayala fue el eliminado de La Casa de los Famosos México en una gala marcada por lágrimas, abrazos y sentidos homenajes.

La noche culminante inició con Galilea Montijo reuniendo a los seis participantes finales en el jardín. Uno a uno, fueron anunciados los que aseguraban su pase a la última etapa: Mar Contreras, Shiky, Abelito y Aldo De Nigris. El destino final quedó entre Dalílah Polanco y el propio Alexis Ayala, creando un momento de máxima expectativa donde ambos cerraron los ojos, a la espera del veredicto.

Fue entonces cuando Montijo pronunció las palabras definitivas: “El sexto lugar eres tú… Alexis”. Con una serenidad conmovida, Ayala aceptó el resultado con un simple “Okey, bien”, para luego fundirse en un abrazo con Dalílah Polanco, quien le dedicó unas palabras de “felicidades”.

¿Y la despedida?

Al instante, sus compañeros del Team Noche –Aldo De Nigris, Abelito y Mar Contreras– se acercaron para despedirlo. “Nada, hasta acá llegamos juntos. Los amo, los amo”, les dijo Alexis entre abrazos.

Pero quizás el momento más poderoso de la despedida lo protagonizó “La Jefa”, la voz en off del reality, quien dedicó un conmovedor mensaje al actor: “El estratega, el jugador, el que siempre dijo sus verdades sin temor, líder natural de la manada… Tomo tus palabras, Alexis, y aseguro que de aquí sale un nuevo hombre… Hoy despido un verdadero ganador, a un competidor feroz. Sigue rugiendo, Alexis. Hasta siempre, lobo plateado”. Como un guiño final a su apodo, Ayala abandonó la casa emitiendo un simbólico aullido.

Una vez fuera del set principal, Alexis fue recibido por Galilea Montijo, donde compartió su sentir: “Feliz, me quedé con ganas de terminar estos tres días. Tenía la tranquilidad de decir ‘caminé lo que tenía que caminar, hice lo que tenía que hacer’“.

Sin embargo, la sorpresa más emotiva de la noche estaba por llegar. Tras semanas de separación, su madre, Lina, lo esperaba en el estudio. Al verla, el actor corrió hacia sus brazos y se fundieron en un abrazo que conmovió a todos. Entre lágrimas, su madre le gritó al oído la frase que resumió el sentir de muchos: “Tú eres el ganador, tú eres el ganador. Te amo, te amo”.

Con su salida, Alexis Ayala no solo se despide como el sexto lugar de la competencia, sino que marcó un ciclo dentro del programa de telerrealidad. Cuando entró, aseguró que lo hizo para salir de algunas deudas, sin embargo, dejó claro que daría lo mejor de sí mismo y ¡lo logró!

Sin duda, su participación no escapó de la polémica, pero a lo largo de las semanas el público lo respaldó en varios momentos.

@ayalaalexis llega al foro de #LaCasaDeLosFamososMx y es recibido por su mamá



Si quieres ver el momento COMPLETO, suscríbete ya a @ViX y no te pierdas de nada con el 24/7 🔥#LaCasaDeLosFamososMx , rumbo a la final, disponible también en #LasEstrellas y #Canal5

