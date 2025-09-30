Esposa de Alexis Ayala lo defiende tras acusaciones de su ex de infidelidad y violencia

Cinthia Aparicio, actual pareja de Alexis Ayala, ya reaccionó al video que lanzó la actriz Paty Díaz por medio de Instagram, en donde acusó al actor de infidelidad, violencia y amenazas durante el noviazgo que tuvieron hace varios años.

Cinthia habló sobre este delicado tema durante el claquetazo de ‘Mi Rival’, la nueva producción de Carmen Armendáriz, en donde dejó en claro que esperara a que su esposo salga de ‘La Casa de los Famosos’ para que él mismo pueda defenderse de los señalamientos en su contra.

“Yo no la conozco. Yo iba en la primaria cuando eso estaba pasando. Entonces, la verdad, Alexis, supongo que contestará todas estas cosas que son comentarios desafortunados, la verdad”, detalló la actriz de 32 años.

Aunque dijo desconocer el contexto de las declaraciones de Paty Díaz, pues su pareja sigue aislado y no puede defenderse, Cinthia Aparicio dejó en claro que confía plenamente en él.

“Alexis tiene mi apoyo total y está aquí su esposa afuera esperándolo con los brazos abiertos”, se sinceró la actriz.

A continuación dejó en claro que su noviazgo y su matrimonio contrastan de todo lo que dijo la ex de su esposo, pues ella no ha pasado por ningún episodio de violencia con el veterano actor.



“Yo no he vivido esa situación, entonces no quisiera comentar, no quisiera manchar este día con ese tipo de cosas que, la verdad, a mí no me incumben”, concluyó a la vez que reconoció que no conoce a la ex de su esposo.



¿Qué dijo Paty Díaz contra Alexis Ayala?

Paty Díaz relató que en 2005, durante las grabaciones de la telenovela ‘Barrera de Amor’, su entonces pareja la engañó con una joven actriz que estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación, siendo hasta entonces que la forma de ser de él cambió drásticamente.

“Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Me tienes envidia porque me ves feliz. Te quieres quedar con mi casa, pero soy capaz de quemarla contigo y con tu hijo adentro para que se mueran’. Fuimos a hacer la denuncia. Fui a terapia, busqué ayuda psicológica y procedí legalmente”, apuntó en un fragmento de su muy extenso video.

Sigue leyendo: