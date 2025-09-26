Facundo defiende a Alexis Ayala tras polémico comentario sobre Guana

Con la gran final de “La Casa de los Famosos México” a la vuelta de la esquina, cada vez son más las tensiones y los roces que se viven entre los participantes. Y uno de los momentos que más ha dado de qué hablar se dio apenas unos días antes de la eliminación de Guana, a cargo del actor Alexis Ayala. Tan es así que hasta el ex integrante del reality Facundo se sumó a la conversación y compartió su opinión al respecto. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Recordemos que durante una de las fiesta temáticas del reality, el villano de telenovelas cuestionó la razón por la que el integrante de “Me caigo de risa” cantaba todos los días. Y si bien en principio parecía una queja inofensiva, no pasó mucho tiempo antes de que esta subiera de tono.

“Se va a oír bien cul*ro lo que voy a decir, pero qué v*rga tiene que estar cantando todos los días si no es cantante. Es ensamble de teatro, hace teatro musical“, expresó molesto Alexis Ayala, sin saber que este comentario desataría una polémica entre el gremio del teatro y el público.

Es por esta razón que en una entrevista reciente con Facundo, quien protagonizó una marcada rivalidad con el histrión durante su paso por el reality, se le cuestionó al respecto para conocer su postura.

Contra todo pronóstico, el presentador de “Incógnito” salió en defensa de Alexis Ayala, argumentando que sus comentarios habrían estado influenciados por el alcohol, pues él también es actor y ha participado en obras de teatro.

“No lo sé, está extraño, yo creo que estaba borracho. Alexis no creo que piense así, es muy inteligente, y como que ahí se le salió que no era, pero yo creo que sí es inteligente. Yo creo que se le salió la mala copa, pero después se ha de haber arrepentido”, explicó el famoso.

Asimismo, defendió la labor que cada uno de los componentes que hacen brillar a una puesta en escena: “El es hombre de teatro también, y todos en el teatro empiezan desde algún lugar, y todos tienen un trabajo bien digno y respetable dentro del mundo que sea. No porque seas ensamble eres menos que el actor principal”.

Por su parte, el propio Guana también ha reaccionado a la mención de Alexis Ayala. En su declaración afirmó que no se siente ofendido, pues a lo largo de su amplia trayectoria ha tenido la oportunidad de formar parte de proyectos de renombre a nivel internacional.

“Estoy bien orgulloso de ser ensamble desde que inicié. He conocido gente talentosa y el ensamble teatral en nuestro país no le pide nada a otros como en Broadway, Londres, España, Argentina“, sentenció.

