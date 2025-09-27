Paty Díaz, ex de Alexis Ayala, acusa al actor de violento, infiel y de haberla amenazado

La actriz Paty Díaz, quien por más de cinco años fue pareja sentimental del actor Alexis Ayala, sorprendió con las inesperadas confesiones que hizo en un video que se regó como pólvora en las redes sociales.

A pesar que lo suyo pasó hace cerca de dos décadas, ese no fue un impedimento para que la histrión rompiera el silencio y contara su verdad sobre todo lo que vivieron durante su noviazgo.

De acuerdo a su testimonio, su relación con Alexis, quien en la actualidad forma parte de ‘La Casa de los Famosos México 3’, se terminó luego de que ella lo cachara en una infidelidad.

Así lo cachó en la movida

Paty Díaz relató que en 2005, durante las grabaciones de la telenovela ‘Barrera de Amor’, su entonces pareja la engañó con una joven actriz que estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación.

“Todo esto se inició porque hubo una infidelidad de su parte. Estábamos trabajando juntos en una telenovela que fue la última del señor Ernesto Alonso, que en paz descanse, y ahí había una actriz jovencita con la que tuvo una relación íntima”, inició contando sin revelar el nombre de la otra.

A continuación detalló que lo descubrió en su infidelidad porque le cayó de sorpresa en Canadá, lugar al que la producción del melodrama se trasladó para grabar algunas escenas, sin embargo, la sorpresa se la acabó llevando ella.

“Lo alcancé de sorpresa y sorpresa la que me llevé. Ahí confirmé muchas cosas. Él siempre lo negó, aunque después se exhibieron, se fueron a Las Vegas juntos”, continuó sobre la supuesta aventura de Ayala.

Acusa que fue víctima de violencia tras su ruptura

Además de hablar de la supuesta infidelidad, Paty Díaz relató que eso no habría sido lo peor que vivió, sino los episodios de violencia que estallaron tras su ruptura y luego de que él cambiara, de un momento a otro, sobre la repartición de sus bienes.

“Me dijo que me daría lo que me correspondía poco a poco, y acepté. Incluso me dijo: ‘Quédate en la casa en lo que buscas dónde irte, viene Navidad, no quiero que tú y tu hijo se salgan’. Un día de la nada enloqueció. Él dejó de beber muchos años y cuando lo vi ese día, lo vi alcoholizado. Empezó a tocar muy fuerte y la verdad yo me asusté. No le abrí, tenía mucho miedo. Me dijo: ‘No te voy a dar un peso, hazle como quieras’”, recuerda sobre esa escena que le hizo en su propio camerino.

Ese episodio no habría sido el único en el que Paty habría vivido violencia y es que asegura que Alexis también quiso levantarle la mano durante una escapada a un centro comercial.

“Un día, en un centro comercial al sur de la ciudad, me quiso golpear. Entre discusiones y agresiones, mi hijo empezó a gritar y a llorar. Un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver, ni sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo”, aseveró.

También habría recibido amenazas de muerte

De la infidelidad y los episodios de violencia llegaron la supuestas amenazas por parte del actor hacia ella, tal y como lo relató en su muy revelador video.

“Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Me tienes envidia porque me ves feliz. Te quieres quedar con mi casa, pero soy capaz de quemarla contigo y con tu hijo adentro para que se mueran’. Fuimos a hacer la denuncia. Fui a terapia, busqué ayuda psicológica y procedí legalmente”, apuntó.

Llama a las víctimas a alzar la voz.

Paty Díaz concluyó su video sincerándose sobre los motivos por los que decidió romper el silencio hasta ahora, además de que su ex sigue aislado y sin sabe qué pasa a su exterior.

“Una cosa es hacerse la víctima y otra cosa es ser víctima. Yo fui víctima de violencia, de insultos, agresiones y de amenazas de muerte. Nunca es tarde, denuncien a su agresor. Sé que da miedo y causa vergüenza, pero podemos hacerlo, no se queden calladas”, concluyó en su video que ya acumula cientos de reacciones y comentarios.

