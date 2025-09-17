Aldo de Nigris vive su momento más emotivo en La Casa de los Famosos México 3

Ayer por la noche en “La Casa de los Famosos México 3” se vivió la dinámica de “congelados”. Ingresó a la casa de “La Jefa”, doña Lety, la abuela de Aldo de Nigris. Y se posicionó frente a su nieto.

La mamá de Poncho de Nigris le dejó un sentido mensaje a su nieto, haciéndole saber lo especial que él es para ella y cómo ella ve en él a un hijo. Hace varios años, doña Lety perdió a un hijo. Toño de Nigris falleció un 15 de noviembre de 2009, en Lárisa, Grecia.

La pérdida de su hijo golpeó a la familia y al día de hoy este siempre ha sido un tema sensible para los De Nigris. Doña Lety ayer sanó no solo su corazón, sino que podría haber cerrado un ciclo con el dolor. “No perdí a nadie, te tengo a ti”, le dijo a su nieto Aldo.

Para muchos las palabras de doña Lety podrían significar que ve a su hijo Toño en Aldo. O que su nieto es el regalo que recibió del cielo y le permitió aliviar su dolor.

Sea como sea, lo que se vivió anoche cautivó al público televidente de este reality, que ve al joven De Nigris como el posible ganador de esta temporada.

