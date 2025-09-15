¿Dalilah Polanco podría colarse en la final de La Casa de los Famosos México 3?

La final de “La Casa de los Famosos México“, tercera temporada, está cada vez más cerca. Y aunque muchos ya podemos anticipar cómo será el culmen de esta edición, también es cierto que aún hay una estrategia que podría permitirle al cuarto día tener a un representante de su equipo junto a los grandes favoritos de la habitación noche.

Abelito, Aldo de Nigris, Mar Contreras, Alexis Ayala y Aaron Mercury. Ellos son los habitantes del cuarto noche que lograron ganarse el favor del público. Sin embargo, hay muchos televidentes que no se sienten complacidos con el rumbo que ha tomado la casa, porque al mes de haber empezado todo se volvió previsible.

El reality en el día a día cuenta con un rating considerablemente positivo. Es durante la gala de los domingos, de eliminación, cuando los números sobrepasan la normalidad de la semana.

Sin embargo, la pelea para la cuarta noche podría no haber terminado aún. Al contrario, aún les queda una posibilidad de colar a uno o a dos a la final. Hablamos principalmente de Dalilah Polanco.

En las encuestas de opinión, Dalilah goza de mucho apoyo y podría superar a Alexis Ayala o Mar Contreras si es que logra entrar al cuarto de eliminación junto a todos los habitantes del “team noche”.

De ser así, Dalilah podría ser la única habitante del cuarto día en una final con el resto de integrantes del cuarto noche y rompería la tradición que se ha generado en el país azteca de contar con todo un cuarto completo en la final del reality.

