Aldo de Nigris se corona como el ganador de ‘La Casa de los Famosos México 3’

Después de más de dos meses de convivencia, estrategias y momentos que captaron la atención del público, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin con una gala llena de emociones, risas y lágrimas.

En una final intensa y reñida, Aldo de Nigris Jr., exfutbolista y presentador, se alzó como el gran ganador del reality show de Televisa/Univision, consolidándose como el favorito gracias a su carisma, disciplina y juego limpio.

El triunfo no solo le valió el reconocimiento y cariño de millones de espectadores, sino también un premio económico de 4 millones de pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente $235,000 dólares. Con este logro, Aldo se une al selecto grupo de ganadores que han hecho historia en la versión mexicana de este exitoso formato.

Una competencia reñida

Aunque Aldo de Nigris se llevó el primer lugar, la competencia estuvo más reñida que nunca. En el segundo puesto quedó Dalílah Polanco, actriz mexicana conocida por su participación en series como ‘Vecinos’, quien conquistó al público con su autenticidad, sentido del humor y sensibilidad.

Completaban la lista de finalistas Abel “El Abelito” Sáenz, Shiky y Mar Contreras, quienes demostraron gran capacidad de adaptación, carisma y perseverancia a lo largo de la temporada.

Cada uno de ellos no solo logró llegar a la recta final, sino que también acumuló ganancias significativas por su participación:

Dalílah Polanco y Shiky: $150,000 dólares cada un o, equivalentes a $15,000 semanales, de acuerdo a datos revelados en entrevistas y medios de comunicación mexicanos

o, equivalentes a $15,000 semanales, de acuerdo a datos revelados en entrevistas y medios de comunicación mexicanos Mar Contreras y El Abelito: $76,000 dólares cada uno, con un pago de $7,600 por semana

La tercera edición de ‘La Casa de los Famosos México’ reafirmó su lugar como uno de los fenómenos televisivos más seguidos en el país y en América Latina.

Con un elenco diverso que incluyó figuras del deporte, la música, el teatro y el mundo digital, el programa se convirtió en tema de conversación nacional y generó momentos virales, desde discusiones épicas hasta romances efímeros, que mantuvieron a la audiencia enganchada las 24 horas a través de las transmisiones en ViX.

Además, los participantes incrementaron notablemente su popularidad en redes sociales. Destacó Abel “El Abelito” Sáenz, quien, con 2.6 millones de seguidores, es el finalista con mayor presencia digital, seguido por Mar Contreras, con más de 600,000 seguidores, y Shiky, con casi 350,000.

Al conocer el veredicto, Aldo de Nigris lloraba de alegría y le preguntó a Galilea si podía compartir su premio con Abelito, de quien se hizo muy amigo durante la competencia. “Sin él, no hubiese podido estar aquí”, mencionó.

