Belinda sufrió un inesperado incidente de vestuario en pleno show

Belinda sufrió un inesperado y bochornoso accidente de vestuario durante una de sus presentaciones en vivo que dejó impactados a sus seguidores y al público presente.

El incidente ocurrió durante su participación en la Feria de Querétaro, donde la cantante se mostró profesional y conservó la calma a pesar del descuido que casi arruina su performance.

Mientras interpretaba uno de sus canciones, el top brillante que lucía le quedaba un poco flojo y se subía casi dejando a la vista sus senos.

Lejos de perder el control, Belinda manejó la situación con naturalidad, mostrando la experiencia y profesionalismo que la caracterizan sobre el escenario.

La cantante se tomo el pequeño incidente con humor e incluso bromeó al respecto. “Ya sé que se me sale la bubi, ya sé ¿Qué hago? Mientras se vea sexy, todo está bien”, dijo mientras se ajustaba el traje.

El incidente fue captado en video por el público y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando tanto muestras de apoyo como comentarios que destacaban el profesionalismo de la artista frente a imprevistos.

No es la primera vez que Belinda enfrenta este tipo de situaciones, incluyendo lesiones físicas recientes.

En octubre, por ejemplo, la cantante sufrió una lesión en el menisco de la rodilla izquierda y un golpe en un dedo tras tocar la batería en otro evento; sin embargo, no dejó que estas dificultades afectaran su agenda llena de conciertos y presentaciones teatrales.

Por ahora, Belinda continúa con una agenda intensa que incluye shows, grabaciones y apariciones públicas, donde su talento y carisma siguen brillando con fuerza más allá de cualquier eventualidad técnica o imprevisto que pueda surgir.

