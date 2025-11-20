Cazzu está en México y, gracias a una revista, ella y Belinda podrían estar cara a cara por primera vez

Cazzu llegó a México y a su arribo conversó con medios locales, entre ellos los de la cadena TV Azteca. La argentina aseguró que para esta visita llegaba sola, sin su hija Inti, porque la menor tiene ya actividades específicas con las que debe cumplir, como ir al kinder. “Trato de no moverla”, dice Cazzu, explicando que toma esta decisión sobre todo cuando los viajes son cortos y no tiene sentido movilizar toda la rutina de su hija por un “viaje de ida y vuelta”.

La prensa esperaba que Cazzu tuviera una opinión con respecto a:

Los medios reunidos en el aeropuerto mexicano querían conocer las opiniones de Cazzu con respecto a temas específicos en relación a Christian Nodal, quien recientemente dijo que sí quería tener más hijos. Que además se casará en marzo 2026 con Ángela Aguilar por la iglesia y quien sigue pendiente frente a las autoridades mexicanas por la demanda interpuesta por Universal Music.

El equipo de trabajo de Nodal, después de la larga audiencia, compartió el siguiente comunicado: “Durante la audiencia de más de 14 horas, la autoridad escuchó los argumentos de ambas partes y estableció la no vinculación a proceso al no existir un mínimo probatorio en la comisión de delito alguno”.

El cual ha sido desmentido por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México, entidad que negó que Christian Nodal y sus padres, Cristina Nodal y Jaime González, fueran exonerados del proceso legal.

En parte del comunicado explican lo siguiente: “La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian ‘N’ y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”.

Continúa según información de Univision: “La carpeta que se judicializó ante la jueza refiere lo anterior. Y dicha jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal”.

La respuesta de Cazzu:

A lo que la intérprete argentina amablemente explicó que realmente ella no está pendiente de las redes sociales y que, aunque con Nodal tengan una hija en común, ellos no tienen ya esa clase de comunicación. Básicamente, explica que ella no tiene por qué tener una respuesta ante las situaciones adversas o positivas que el padre de su hija pueda estar atravesando, porque él ya no es su problema.

Explicó que su visita a México está relacionada con la entrega de premios de una revista, en la que posiblemente se verá con Belinda, a quien alegremente espera conocer.

Admitió que esperaba vivir una linda experiencia en dicho evento, y en efecto conocer a gente tan linda como interesante.

GQ México

Belinda y Cazzu podrían estar frente a frente por primera vez gracias a que la revista GQ México las nombró en su listado de “Figuras del Año”.

Según reportan medios locales, la gala para la entrega de los premios está programada para este jueves 20 de noviembre en un lugar secreto de Paseo de la Reforma en la capital.

