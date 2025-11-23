Cazzu habló sobre el encuentro que sostuvo con Belinda: “Tenemos muchas más cosas en común”

Después de que Cazzu y Belinda se encontrarán en la gala GQ México, la conocida “reina del trap’, habló sobre lo que significó para ella conocer a Belinda y conversar con ella. Ante los medios de comunicación, expresó:

“Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas”. Con esta frase, Cazzu buscó bajar las expectativas sobre una colaboración musical inmediata, aunque sin descartar completamente un proyecto conjunto en el futuro.

Pero la artista fue más allá, abordando de frente la razón por la que este encuentro genera tanta expectativa: su vínculo pasado con el cantante Christian Nodal. Con un lenguaje claro y contundente, Cazzu desestimó que un hombre defina lo que pueden tener en común.

“Es una pelotudez, perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, creo que estamos en un evento y tal. Me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan como más… de lo que vieron no pasó“, explicó.

"Ella y yo tenemos mucho más cosas en común que un hombre, más de haber compartido un hombre" Cazzu – Cantante

Este encuentro marca un capítulo relevante en las carreras de ambas cantantes. Mientras que Belinda fue reconocida en el evento con un premio que celebró su trayectoria, Cazzu utilizó la plataforma para definir su narrativa propia, lejos de los rumores.

El momento de Cazzu y Belinda

Durante el encuentro de Cazzu y Belinda fue capturado en fotografías que rápidamente se volvieron virales, mostraron a ambas artistas compartiendo espacio e intercambiando gestos de cordialidad y reconocimiento mutuo.

Belinda y Cazzu se encuentran y saludan en la fiesta GQ Men of the Year 2025, que la revista organiza para celebrar al talento masculino del año con una lluvia de invitados especiales/México, 20 de noviembre de 2025.

