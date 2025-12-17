Detienen en México a implicado en el asesinato de Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar

El asesinato del estilista Micky Hair, ocurrido la noche del 29 de septiembre de 2025, acaba de escribir un nuevo capítulo, luego de que se diera a conocer el arresto de uno de los implicados en su crimen.

De acuerdo a información de diversos medios, la persona detenida responde al nombre de José Eduardo Balvanera, quien habría tenido un rol trascendental en el ataque que sufrió el estilista de celebridades de la talla de Kenia Os y Ángela Aguilar.

Según las indagatorias, el sujeto asegurado fue el encargado de dar seguimiento a cada uno de los movimientos de Micky Hair en los días previos a su asesinato, así como de coordinar a los sujetos que abrieron fuego en su contra en calles de la Ciudad de México.

También se le identificó como el conductor del vehículo blanco que fue usado como muro para dificultar la visibilidad de los testigos y para facilitar la huída de los asesinos de Micky Hair.

“De acuerdo con las indagatorias, se escondió en un domicilio luego de facilitar el escape de los probables agresores utilizando un vehículo como muro”, informó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México.

La detención de José Eduardo, quien enfrenta acusaciones por homicidio calificado, se produjo en un domicilio al norte de la capital mexicana y posteriormente fue trasladado a un centro penitenciario en lo que se define su situación penal.

“El presunto responsable ya fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario al oriente de la Ciudad. Agradecemos el apoyo del #CNI de la @SSPCMexico en las investigaciones que continúan para detener a todos los involucrados”, se lee en el mismo texto.

#Importante| Resultado de trabajos de investigación tras el homicidio de un estilista ocurrido el 29 de septiembre en @AlcaldiaMHmx, agentes de investigación de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de aprehensión obtenida en coordinación con la @FiscaliaCDMX en contra de José Eduardo… pic.twitter.com/D7rENslhHB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 16, 2025

Hay que recordar que Micky Hair fue ultimado a las afueras de su salón de belleza, ubicado en la colonia Polanco, por dos sujetos que salieron huyendo de la escena a bordo de una motocicleta.

Sigue leyendo: