Famoso estilista asesinado en México presumió su amistad con la presunta nieta de un narco días antes del crimen

La trágica muerte de Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como Micky Hair, ha conmocionado al mundo del espectáculo, la moda y las redes sociales. El estilista de celebridades fue asesinado la noche del lunes en la colonia Polanco, una lujosa zona de la Ciudad de México, a manos de dos sujetos armados que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

Entre las múltiples reacciones que inundaron las redes sociales, una de las más destacadas fue la de Diana Esparragoza, influencer tapatía y presunta nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, quien expresó públicamente su dolor por la pérdida de quien describió como uno de sus mejores amigos.

A través de sus historias de Instagram, donde acumula más de 233,000 seguidores, Esparragoza dedicó un extenso mensaje en memoria del estilista.

“El día de ayer recibí una noticia que me dejó en shock y con profunda tristeza. Una persona muy importante para mí y de las más nobles y trabajadoras que conocí se nos fue. Gracias Micky por todos los momentos que vivimos juntos, por todo lo que me enseñaste, por ser un gran amigo y ejemplo de optimismo y perseverancia. Siempre te recordaré con admiración”, escribió la joven.

Acompañó sus palabras con un llamado al respeto por la memoria de De la Mora y finalizó: “Descansa en paz Micky. Te extrañaré mucho”. Además, cambió su foto de perfil por un fondo negro en señal de luto y publicó un video homenaje con imágenes inéditas de ambos, viajando, trabajando y compartiendo momentos personales.

Último viaje juntos y vínculos públicos

La relación entre De la Mora y Esparragoza se hizo evidente en los últimos meses a través de publicaciones conjuntas en Instagram. Apenas unas semanas antes del asesinato, ambos viajaron a Punta Mita, Nayarit, para celebrar el cumpleaños de Diana. En las imágenes, el estilista la llama “Lady”, mientras posan a bordo de un yate y en una lujosa mansión frente al mar.

También compartieron un viaje a Japón meses atrás, reforzando los lazos de una amistad que fue muy visible en redes sociales.

¿Quién es Diana Esparragoza?

Diana Esparragoza es una influencer originaria de Guadalajara. En 2024 ganó notoriedad tras ser fotografiada en París junto al cantante de corridos tumbados Peso Pluma, lo que desató rumores sobre un supuesto romance, aunque ninguno de los dos confirmó la relación. También es madre de un niño llamado Nick, según reveló la revista Quién.

Además de su actividad como creadora de contenido en temas de moda, viajes y estilo de vida, su apellido ha generado controversia por los supuestos vínculos familiares con el narcotráfico. Diversas fuentes señalan que es nieta de “El Azul”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

