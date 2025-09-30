Asesinan en México a Miguel de la Mora estilista de famosas, entre ellas Ángela Aguilar

El estilista y propietario del salón Micky Hair Salón Masaryk en Polanco, Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky”, fue asesinado a balazos la noche del lunes 29 de septiembre. El hombre era estilista de varias famosas entre ella la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar y de Kenia Os, influencer y novia de Peso Pluma.

Además, De la Mora también fue estilista de Diana Esparragoza, nieta de Juan José Esparragoza, alias “El Azul”.

El ataque ocurrió en el cruce de la avenina Presidente Masaryk y Moliere, en Polanco, uno de los lugares en la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas más exclusivas y concurridas de la capital.

Ataque directo en Polanco

Según los primeros reportes, dos hombres en motocicleta interceptaron a de la Mora, de 28 años, a las afueras de su negocio y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir. A pesar de la rápida llegada de los cuerpos de emergencia, la víctima fue declarada muerta en el lugar. Las autoridades capitalinas han iniciado una investigación y revisan las cámaras de videovigilancia cercanas en busca de los responsables. Hasta el momento no se han registrado detenciones.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aclaró que no se trató de un robo, sino de un ataque directo.

Fue asesinado en Polanco, Miguel de la Mora, conocido peinador de figuras como Ángela Aguilar.

Primeras versiones señalan que el famoso estilista fue atacado por un par de sujetos que viajaban en motocicleta, a las afueras de su negocio Micky’s Hair, sobre Presidente Masarik. pic.twitter.com/1o3pO6zegy — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) September 30, 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México están trabajando en conjunto para esclarecer el crimen.

Polanco, lugar donde desapareciron B King y Regio Clown

El asesinato de Miguel de la Mora se produce en la misma zona donde los artistas colombianos K Bing y DJ Regio Clown fueron vistos por última vez, antes de ser hallados sin vida en el Estado de México. La coincidencia ha generado inquietud en la opinión pública, que asocia ambos eventos con una creciente violencia en la capital.

¿Quién era Miguel de la Mora?

Miguel de la Mora, originario de Jalisco, era un estilista de renombre que había ganado popularidad tanto en Polanco como en su sucursal en Zapopan, Jalisco. Con 168,000 seguidores en Instagram y casi 25,000 en la página de su salón, “Micky” había consolidado una marca personal que lo conectaba con figuras del entretenimiento.

Entre sus clientes más destacados se incluyen a Ángela Aguilar, Kenia Os y la influencer Diana Esparragoza, nieta de Juan José Esparragoza, alias “El Azul”.

Este homicidio es uno de varios que han sacudido a la zona de Polanco, que en los últimos meses ha sido testigo de diversos incidentes violentos, lo que ha generado preocupación entre residentes y empresarios locales.

Investigación en curso

La SSC de la Ciudad de México detalló que, tras el ataque, se están revisando las cámaras de seguridad de la zona y realizando entrevistas para recabar información sobre los agresores. No obstante, hasta el momento no se han identificado a los responsables.

