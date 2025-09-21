Peso Pluma sorprendió con un inesperado cambio de look

Peso Pluma volvió a acaparar la atención de sus seguidores y de la escena del regional mexicano al mostrar un cambio radical en su imagen.

En un reciente video publicado en TikTok, el artista mostró cómo dejó atrás su emblemático mullet, que lo había acompañado por más de un año, para revelar un corte buzzcut, un rapado al ras muy popular entre deportistas.

En el clip, Peso Pluma aparece junto a una piscina, luciendo una camiseta blanca de tirantes y shorts negros largos, dejando en primer plano su nuevo peinado.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Cientos de fans no dudaron en dejarle comentarios que celebran su transformación y en los que especulan sobre el posible lanzamiento de un nuevo álbum musical, dado que los cambios estéticos del cantante suelen coincidir con nuevas etapas creativas.

Su célebre mullet, originalmente un error de peluquería que terminó convirtiéndose en un ícono entre sus fans, fue reemplazado primero por un estilo taper fade sobrio, y ahora por este corte buzzcut limpio y audaz.

Este nuevo look no solo reafirma a Peso Pluma como un referente que marca tendencia en la música y la moda urbana, sino que también muestra su disposición a reinventarse constantemente y arriesgarse, manteniendo a su comunidad de seguidores expectante por lo que viene en su carrera musical.

Con esta transformación, Peso Pluma sigue consolidándose no solo como uno de los máximos exponentes del regional mexicano contemporáneo, sino también como un símbolo de la renovación y evolución en el género.

