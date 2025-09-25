Descartan vínculo entre Tayron Paredes Gamboa y el asesinato de los colombianos B-King y Regio Clown

La desaparición del ciudadano venezolano Tayron Paredes Gamboa, ocurrida el pasado 19 de septiembre en el Estado de México, ha generado diversas especulaciones en medios y redes sociales, particularmente respecto a una posible relación con el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre.

Sin embargo, tanto autoridades federales como familiares han descartado tajantemente cualquier vínculo entre ambos casos.



Claudia Sheinbaum niega conexión entre los casos

Sheinbaum fue cuestionada expresamente sobre la desaparición de Tayron Paredes Gamboa y su posible relación con los músicos colombianos asesinados.

“No parece que tengan nexos, pero será el Gabinete de Seguridad quien informe en este caso”, declaró la mandataria.

Sheinbaum dejó en manos del Gabinete de Seguridad la actualización oficial del caso, aunque dejó en claro que, hasta el momento, no existe evidencia que vincule a Tayron con los hechos violentos ocurridos días antes.

La familia de Tayron Paredes desmiente nexos

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Daniela Paredes, hermana de Tayron, desmintió rotundamente las versiones que lo relacionan con la escena musical o con personas vinculadas a delitos.

“Mi hermano no es músico, no es DJ, no tiene nada que ver con temas de música. Él trabajaba como repartidor, haciendo entregas. Desde pequeño se ha dedicado al deporte; es futbolista, dijo.



Aunque se ha señalado de Tayron también se desempeñaba como DJ.



Daniela Paredes hizo un llamado a medios de comunicación y usuarios de redes sociales a no difundir información falsa o sin fundamento, y reiteró que su hermano no tiene ninguna relación con los colombianos asesinados.

¿Qué se sabe de la desaparición de Tayron?

Tayron Paredes Gamboa fue visto por última vez el 19 de septiembre, cuando realizaba una entrega como repartidor de Didi. De acuerdo con su familia, ese día llegó a un terreno baldío como parte de su ruta, y desde entonces no se ha tenido noticias de su paradero.



La familia ha señalado que Tayron llegó a México con la intención de continuar su camino hacia Estados Unidos, pero por distintas circunstancias, permaneció en el país, donde tuvo diversos empleos.

La familia mantiene la esperanza



A pesar de los rumores, la familia ha confirmado que no hay cuerpo identificado como Tayron Paredes, y mantienen la esperanza de encontrarlo con vida.



“Mi hermano sigue vivo. Tenemos fe, tenemos esperanza. No hay cuerpo reconocido”, afirmó su hermana Daniela.



Además, recordó que Tayron tiene un hijo en Venezuela que pregunta todos los días por él, por lo que pidió a quien pueda tener información real y comprobable, que la haga llegar.



“Hay una madre desesperada, una familia desesperada. Cualquier información que tengan sobre Tayron, por favor, háganosla llegar”, dijo la hermana de Tayron.

