B-King denunció amenazas antes de su trágica muerte en México

El cantante colombiano B-King, cuyo nombre real era Bayron Sánchez Salazar, denunció públicamente haber recibido amenazas por parte de su expareja, la DJ e influencer Marcela Reyes, meses antes de ser hallado sin vida en el Estado de México, junto con el también DJ Regio Clown, confirmaron las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que los cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México. Ambos artistas habían sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, luego de acudir a un gimnasio en la colonia Polanco, en la capital mexicana.

Actualmente, la Fiscalía del Estado de México conduce una investigación por homicidio, en colaboración con su par de la Ciudad de México.

Denuncia previa por amenazas

Antes de su muerte, B-King había difundido un video en redes sociales donde afirmaba haber recibido amenazas por parte de Reyes y su entorno. En el material, compartido por medios como El Colombiano y Lo sé todo Colombia, el artista aseguró haber presentado una denuncia formal en Colombia ante la Fiscalía General de la Nación.



“Me están intimidando para no hablar. Temo por mi vida, por la de los míos, por quienes me rodean. Cualquier cosa que me pase es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, declaró Sánchez Salazar en el video, mostrando capturas de mensajes presuntamente enviados por miembros del entorno de la DJ.

El músico también señaló que dichas advertencias incluían mensajes relacionados con la pareja sentimental de Reyes, un hombre que, según dijo, se encuentra en prisión.

Hallazgo de los cuerpos y reacción oficial

Tras varios días sin contacto, familiares de B-King alertaron en redes sociales sobre su desaparición. La situación escaló cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió públicamente apoyo a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para localizar a los artistas.



El 22 de septiembre, la FGJ-CDMX confirmó la identidad de los cuerpos hallados cinco días antes en Cocotitlán. La investigación inicial descartó versiones que señalaban a otro estado como lugar de la desaparición.

Declaraciones de Marcela Reyes

En medio del creciente escrutinio público y mediático, Marcela Reyes publicó un comunicado en redes sociales, expresando estar “devastada” por la noticia y recordando los siete años de relación con Sánchez Salazar.

“Mientras allá afuera la vida continúa llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles”, escribió la DJ e influencer, quien suma más de 3 millones de seguidores en Instagram.

En una declaración previa, cuando aún no se había confirmado el fallecimiento de los artistas, Reyes dijo estar dispuesta a colaborar con la justicia.

“Me pongo a disposición de las autoridades para ser investigada”, aseguró en un texto firmado por sus abogados, que también denunció amenazas de muerte en su contra y hacia su hijo menor de edad.



Investigación en curso

Hasta el momento, no se ha vinculado formalmente a Marcela Reyes con el crimen, aunque el contexto de denuncias cruzadas y la denuncia por amenazas presentada por la víctima han contribuido al interés mediático.

Las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México continúan recabando pruebas y testimonios. El entorno cercano a Reyes ha pedido frenar las especulaciones, mientras que allegados de B-King exigen el esclarecimiento total del caso.

