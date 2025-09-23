México se compromete con Colombia a investigar asesinato de músicos B-King y Regio Clown

El gobierno de México se comprometió con Colombia a realizar una investigación “exhaustiva” por la desaparición y homicidio del cantante B-King y del DJ Regio Clown, ambos de nacionalidad colombiana. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, lamentó los crímenes y aseguró que las autoridades mexicanas esclarecerán los hechos.

El comunicado fue enviado a la cancillería colombiana para mantener un diálogo abierto y colaboración entre ambos países.

Hallan cuerpos de B King y Regio Clown

El presidente colombiano Gustavo Petro solicitó el fin de semana la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para localizar con vida a sus connacionales. Sánchez y Herrera desaparecieron el 16 de septiembre en la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México, cuando se dirigían a un gimnasio, mientras realizaban una gira de conciertos en el país.



La SRE informó que la investigación continuará a cargo de las autoridades competentes, reiterando el compromiso de cooperación con Colombia. Autoridades del Estado de México confirmaron que los cuerpos con signos de violencia fueron encontrados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, coincidiendo con las características de los artistas.

COLOMBIANOS DESAPARECIDOS EN POLANCO, ENCONTRADOS SIN VIDA EN EDOMEX.



B King y su última publicación en Instagram

B-King compartió su última publicación en Instagram el 9 de septiembre, agradeciendo al público mexicano tras una presentación en la capital, mientras que Regio Clown se presentó en un festival llamado “Sin Censura” el 14 de septiembre, invitando a sus seguidores a asistir a su concierto mediante un video en la misma red social.



La SRE destacó que la coordinación con Colombia se mantendrá durante toda la investigación y que se tomarán todas las medidas necesarias para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las familias de los músicos.

