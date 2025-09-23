window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Estudiante mata a compañero en escuela de la Ciudad de México y se lanza de edificio al huir

Alumno de bachillerato apuñaló a un compañero y lesionó a un trabajador; el agresor se lanzó de un edificio y permanece bajo custodia policial en CDMX

Violencia en México

Violencia en México Crédito: Pixabay

Por  La Opinión

Un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, nivel bachillerato, asesinó a un estudiante e hirió a un trabajador del plantel en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, lo que provocó la suspensión inmediata de clases y una movilización de autoridades.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Méxici, el joven de 19 años ingresó con el rostro cubierto y atacó con una guadaña a un compañero de 16 años en el estacionamiento del plantel, ubicado en Jardines del Pedregal. El trabajador lesionado, de 65 años, intentó detenerlo, pero resultó herido durante el forcejeo.

Presunto agresor de lanzó de edificio

Tras la agresión, el presunto responsable corrió dentro de las instalaciones, subió a un edificio y se lanzó al vacío al sentirse acorralado. Paramédicos le diagnosticaron fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia policial.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la que pertenece el CCH Sur informó que activó de inmediato el protocolo de emergencia y entregó al agresor a la policía capitalina para su puesta a disposición ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que inició una carpeta por homicidio calificado y lesiones dolosas.

Exigen mayores medidas de seguridad

El ataque generó indignación entre alumnos y padres de familia, quienes exigieron mayores medidas de seguridad en el acceso al plantel. Algunos estudiantes anunciaron que se organizarán para protestar y recordaron que incidentes previos de violencia no derivaron en acciones efectivas de prevención.

En redes sociales circularon publicaciones atribuidas al presunto atacante, donde se mostraba encapuchado y con una guadaña, además de mensajes que llamaron la atención de la comunidad universitaria.

La dirección general del CCH condenó los hechos, expresó condolencias a los familiares del estudiante fallecido y se solidarizó con el trabajador lesionado. La UNAM reiteró que se mantendrá informando a la comunidad por canales oficiales.

