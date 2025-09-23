Estudiante mata a compañero en escuela de la Ciudad de México y se lanza de edificio al huir

Un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, nivel bachillerato, asesinó a un estudiante e hirió a un trabajador del plantel en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, lo que provocó la suspensión inmediata de clases y una movilización de autoridades.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Méxici, el joven de 19 años ingresó con el rostro cubierto y atacó con una guadaña a un compañero de 16 años en el estacionamiento del plantel, ubicado en Jardines del Pedregal. El trabajador lesionado, de 65 años, intentó detenerlo, pero resultó herido durante el forcejeo.

#ENVIVO Un alumno del CCH Sur mató dentro del plantel a un compañero, hirió a un trabajador y luego se lanzó desde un edificio para tratar de huir. Quedó herido y fue detenido. Y ya identificaron los cuerpos de 2 músicos colombianos desaparecidos en México https://t.co/DNlRu8t9lQ — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 23, 2025

Presunto agresor de lanzó de edificio

Tras la agresión, el presunto responsable corrió dentro de las instalaciones, subió a un edificio y se lanzó al vacío al sentirse acorralado. Paramédicos le diagnosticaron fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia policial.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la que pertenece el CCH Sur informó que activó de inmediato el protocolo de emergencia y entregó al agresor a la policía capitalina para su puesta a disposición ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que inició una carpeta por homicidio calificado y lesiones dolosas.

Exigen mayores medidas de seguridad

El ataque generó indignación entre alumnos y padres de familia, quienes exigieron mayores medidas de seguridad en el acceso al plantel. Algunos estudiantes anunciaron que se organizarán para protestar y recordaron que incidentes previos de violencia no derivaron en acciones efectivas de prevención.

En redes sociales circularon publicaciones atribuidas al presunto atacante, donde se mostraba encapuchado y con una guadaña, además de mensajes que llamaron la atención de la comunidad universitaria.

La dirección general del CCH condenó los hechos, expresó condolencias a los familiares del estudiante fallecido y se solidarizó con el trabajador lesionado. La UNAM reiteró que se mantendrá informando a la comunidad por canales oficiales.

