México investiga la muerte de una menor sometida a implante de senos realizada por el novio de su mamá

Una adolescente de 14 años falleció el pasado sábado en un hospital de Durango, luego de someterse a una cirugía de implantes de senos.

En un principio, la madre de la menor informó al padre que la causa del fallecimiento había sido una enfermedad respiratoria, versión que también presentaron ante el Ministerio Público.

Sin embargo, durante el funeral, el padre descubrió que su hija había sido intervenida quirúrgicamente.

“Pasa mi niña, en ese momento le veo en un costado de su brazo, como ropita quirúrgica, de la que usan para las operaciones, en ese momento no dije nada”, relató el padre, Carlos Said Arellano.

“En el funeral me comentan familiares que tenía pechos más grandes de los que ella tenía y le comento a la mamá, me dice que no es cierto, que ella no sabía nada. Por la noche le pido a la mamá que se saliera ella de la sala para platicar yo con la niña, para despedirme de ella, por alguna razón no quería, ya la logré convencer con toda su familia, se salieron todos, nos quedamos dentro mi hermana, mi cuñada, mi mamá y yo, hicieron una auscultación de mi niña y efectivamente: tenía implantes en los senos. Tenemos fotografías de los implantes, de las cicatrices, inmediatamente pedimos que le hagan una necropsia”.

💥#Durango | Carlos Said Arellano, papá de Nicole de 14 años, narra cómo lo engañaron, le dijeron que su hija estaba en la sierra y cómo fue que se dio cuenta que a su hija la habían sometido a una cirugía estética sin su consentimiento. #JusticiaParaNicole. @oritanogrcs 📹 pic.twitter.com/N0An3q5NiW — Heber (@heber_GH) September 22, 2025

De acuerdo con el padre, el médico que realizó la operación es la actual pareja de la madre de la menor, Paloma Yazmín, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía y exigió una investigación del caso.

Yadira de la Garza Fragoso, Fiscal general de Durango, informó que la muerte ocurrió el 20 de septiembre en la Clínica Santa María.

Explicó que, en un inicio, ambos padres aceptaron no solicitar la necropsia y confiaron en el certificado de defunción del hospital, el cual establecía como causa de muerte un edema cerebral derivado de una enfermedad respiratoria.

“El día 21 de septiembre se presenta ante la Fiscalía el padre de la adolescente manifestando que quería presentar una denuncia de hechos y que se le realizara el protocolo de necropsia a la adolescente, toda vez que se había enterado y había constatado que la menor había sido sometida a cirugía estética sin consentimiento de él. Esto es una cirugía de mama y que él y su familia lo habían constatado en la misma funeraria y querían que se procediera conforme a derecho”, informó la Fiscal.

La necropsia determinó que la menor falleció a causa de un edema cerebral y complicaciones pulmonares. No obstante, el caso fue turnado al área de Patología, que en un plazo de 10 a 20 días emitirá un dictamen más preciso sobre la causa de muerte.

“Estamos investigando una probable omisión de cuidados por parte de la madre, un tipo penal contemplado en nuestro código, el poner en situaciones riesgosas a una menor de edad que estaba bajo su cuidado y su custodia”, dijo la Fiscal.

“También el médico, revisar si hubo una mala praxis en la cirugía que se le realizó a la adolescente, podría haber un delito de homicidio culposo, y probablemente una responsabilidad médico-profesional”.

