Detienen a actriz venezolana de contenido para adultos por caso de colombianos asesinados en México

En un operativo coordinado, la ciudadana venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida en el ámbito digital y de contenido para adultos como Angie Miller, fue detenida en el Estado de México por su presunta relación con el homicidio de dos músicos colombianos.

De acuerdo con información preliminar, Miller, de 29 años, es investigada por la Fiscalía de la Ciudad de México y la del Estado de México por una posible participación en el asesinato de Byron Sánchez Salazar, alias “B-King”, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias “Regio Clown”.

La creadora de contenido para adultos fue detenida el 23 de septiembre, pero hasta ahora se dio a conocer su arresto al difundirse la más reciente información del Registro Nacional de Detenciones, según reportaron medios como El País.

Aunque no se ha informado cuál es su relación con el crimen, la detenida aparece en un video de Instagram en la cuenta de Regio Clown junto a B-King previo al evento “Sin Censura. Independence Day”, que data del 12 de septiembre, en el que el cantante y DJ se presentaron el 14 de septiembre.

#ÚltimaHora 🚨 Detienen en #México a la actriz y creadora de contenido para adultos Angie Miller.



Es investigada por su presunta participación en el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown. pic.twitter.com/6YAy9ppzUG — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) September 26, 2025

La última actividad que Miller compartió en su cuenta de Instagram fue este martes. A través de un par de historias publicó videos en los que compartía momentos íntimos con B-King.

Pese a que no se ha confirmado, todo parece apuntar a que la creadora de contenidos para adultos era la pareja actual del artista.

B-King, de 31 años, y Regio Clown, de 35, desaparecieron el 16 de septiembre después de asistir a un gimnasio en la lujosa zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Sus cuerpos fueron hallados el 22 de septiembre, desmembrados, en el municipio de Cocotitlán, cerca de los límites entre el Estado de México y la capital mexicana.

