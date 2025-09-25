Encuentran auto relacionado con asesinato de músicos colombianos en México

La Fiscalía del Estado de México informó que fue localizado un vehículo gris presuntamente utilizado en la desaparición y homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown.

De acuerdo con las investigaciones, la unidad fue detectada primero en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, y posteriormente trasladada al Estado de México. La camioneta fue hallada en Tepetlaoxtoc, en el paraje conocido como Rancho El Coyón, junto a una motocicleta, y será sometida a pruebas periciales.

Los dos artistas fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en un gimnasio de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Cámaras de seguridad los captaron abordando un automóvil Mercedes-Benz que los llevó a Iztapalapa y después al Estado de México. Un día después, los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown aparecieron con signos de violencia en Cocotitlán, acompañados de un mensaje atribuido al grupo criminal La Familia Michoacana.

Autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México señalaron que los músicos fueron llevados por la fuerza a un domicilio en los límites de Chalco y Texcoco, donde permanecieron algunas horas antes de ser asesinados.

Sus cuerpos ya fueron repatriados a Medellín, Colombia, tras ser identificados por familiares en la Fiscalía Especializada en Homicidios de Tlalnepantla.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso será esclarecido y destacó que no afectará la relación diplomática con Colombia. Su homólogo colombiano, Gustavo Petro, condenó los crímenes y vinculó la violencia con la “fallida política de guerra contra las drogas”.

Representante no descarta secuestro

El mánager de B-King, Juan Camilo, explicó que ambos músicos habían viajado a México para presentaciones artísticas, incluyendo un concierto el 14 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón, ubicada al norponiente de la ciudad de México. Señaló que la desaparición pudo tratarse de un secuestro, aunque no recibió llamadas de rescate.

Las fiscalías capitalina y mexiquense mantienen una investigación conjunta y han reforzado la búsqueda de más indicios con apoyo de las cámaras de seguridad.

